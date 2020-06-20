比蘇貞昌三倍券還優惠！柯文哲：北市「嗶三千、領三千」

台北市長柯文哲今天(20)宣布台北市民獨享的優惠方案，自7月1日開始，凡是持有台北市敬老卡或愛心卡的民眾，只要上網登錄敬老愛心卡領取振興劵，7月15日開始，憑卡消費累積滿3,000元，不只將得到中央2,000元振興回存金，還將獲得北市府獨家加碼的1,000元回存金。柯文哲表示，這一次針對敬老卡、愛心卡的獨家加碼方案，就是要透過敬老卡加碼鼓勵長者，以達到整體社會轉型為「無現金社會」的目標，以守住疫情。柯文哲說，這一次的振興劵，其實是一個很好的社會實驗。回饋在卡證上的1,000元不限消費項目，全國悠遊卡通路皆可使用，從市場、夜市、聯合醫院、超商、各大連鎖通路都可使用。同時，憑敬老愛心卡領振興不像現金振興劵必須於年底領取，並花費完畢。敬老愛心領振興花費沒有期限，可以慢慢花，安心使用。鼓勵大家「嗶三千，領三千」，回饋100%，回饋享用無期限。台北市政府副祕書長陳志銘說明使用細節，指出北市府將於7月1日開放北市持有敬老卡或愛心卡者登錄、7月15日可以開始使用，申請期滿至今年12月31日止，屆時只要以敬老或愛心悠遊卡作為振興消費工具，消費滿3,000元，北市府加碼回饋1,000元儲值金。★實施日期：7月1日開放登錄、7月15日開始消費累計，登錄與累計期限至12月31日止。領取中央振興劵與台北獨家回饋金的期限皆為110年1月31日止。★加碼方案：台北市年滿65歲、原住民年滿55歲持有敬老卡者，或持有愛心卡者，選擇作為振興消費工具，消費滿3,000元，北市府加碼回饋1,000元。★領取步驟：1. 7/1起開始登錄 (敬老或愛心悠遊卡)。2. 7/15 起，以敬老或愛心悠遊卡消費，開始累積消費金額。3. 累積消費滿3,000元後，會收到簡訊通知。4. 收到簡訊通知後，請至四大超商靠卡，北市府加碼回饋1,000元。★北市可過卡登錄地點：北市市政大樓、各區公所、里辦公室、老服中心、身心障礙者資源中心、健康服務中心、各區運動中心，均有專人提供協助。台北市政府提醒，以敬老卡或愛心卡綁定悠遊卡後，必須持有敬老或愛心卡用悠遊卡消費滿3,000元後，市府才會加碼回存1,000元到敬老或愛心卡；如果領取了紙本消費券，即使持有敬老或愛心卡，也不能再領北市加碼的1,000元。