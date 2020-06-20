不計前嫌！台灣贈10萬片口罩　助譚德塞家鄉衣索比亞抗疫

台灣成功防堵新冠肺炎疫情在國內蔓延，防疫有成獲得國際社會高度肯定，但卻因政治因素被排除在世界衛生組織（WHO）之外，甚至還遭世衛秘書長譚德塞指控對其種族歧視；儘管如此，台灣仍秉持「台灣能幫忙，而且正在幫忙」的精神，援贈譚德塞家鄉衣索比亞10萬片外科口罩。外交部今（20）日表示，由於台灣在衣索比亞未設立代表機構，相關業務由駐南非代表處兼轄，但南非目前仍處於鎖國狀態，因此駐處人員無法親自赴衣國捐贈物資。為及時將重要防疫物資送交衣國、協助當地醫療人員抗疫，駐南非代表處於18日代表中華民國政府，在衣索比亞駐南非大使館捐贈10萬片醫療口罩予衣國政府，供衣國衛生局運動，以協助當地醫療人員抗疫，雙方政府在衣國駐南非大使館舉行捐贈儀式，由衣索比亞駐南非大使泰克勒馬利安（Shiferaw Teklemariam）代表受贈。駐南非代表周唯中致詞時表示，全球已累計超過800萬例新冠肺炎確診，逾44萬人因此而喪命。台灣迄今僅445例確診、7例死亡，已連續8週無本土病例。且自疫情爆發以來，台灣並無實施任何封城或居家禁令，生活及經濟活動如常。周唯中說，台灣因其完善的健保體系以及超前部署，透過運用大數據及公開透明的資訊分享，在疫情防治上獲得亮眼成就，並為世界各國所稱許。且我政府秉持「台灣能幫忙、台灣正在幫忙」的國際互助精神，積極展開國際防疫合作及國際人道援助行動，提供口罩或相關醫療物資，盼能攜手共度疫情難關。泰克勒馬利安大使感謝我國政府善舉，盼未來與我加強衛生、經貿及投資等合作，務實增進雙邊關係及兩國人民友誼及福祉。