藍委拚增粉1／網紅時代！國民黨立委臉書沒5萬粉不及格

▲國民黨立委有10位達標，粉絲數超過5萬。（圖／NOWnews）

▲國民黨籍立委臉書粉絲專頁按讚數不足5萬者共有28人。（圖／NOWnews）

▲國民黨立委蔣萬安算是藍營目前立委的人氣王，臉書粉絲專頁超過25萬人按讚。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.04.24）

▲國民黨籍不分區立委（從左到右） 葉毓蘭、吳斯懷、張育美，只要有新聞版面粉絲人數就會上升 。（圖／NOWnews資料照）

網路化世代，政治人物經營臉書、Instagram等自媒體成為維持聲量的顯學。但相較於綠營從府院黨到各級民代，在網路上針對相同議題串聯發文，社群操作嫻熟，國民黨方面顯得較為疲弱。立法院國民黨團總召林為洲就有個「特別要求」，國民黨籍的立法委員們，臉書粉絲專頁必須要達到「5萬粉絲數」，雖未明講何時沒到這個數目要開罰，但2020當選的立委諸公們，任期中八個會期已經過完第一會期，有的人臉粉數穩定增長，有的則還有段距離要走。《NOWnews今日新聞》進行藍委臉書粉絲專頁大普查，粉絲數位居前段班的立委，如蔣萬安、江啟臣、許淑華等人，多半都是連任成功，他們的粉絲數從2016、2020兩次打大選時，都有良好的基礎。新科區域立委如謝衣鳳、鄭正鈐、洪孟楷、萬美玲等人，除了談論時事之外，還會張貼地方建設、特產與節慶來增加粉絲黏著度。鄭正鈐、洪孟楷早已突破五萬的要求，謝衣鳳目前也超過三萬，萬美玲則將近兩萬，若維持穩定成長可望在本屆立委任期結束前達標。但沒有選區的不分區立委如何增粉呢？雖然可以靠維護黨中央政策，提出論述圈粉，但有三個人算是「逆向操作」，包括質詢時三句不離愛犬「LULU」而被網友戲稱LULU媽的張育美；防疫期間做出「最壞示範」拿氣炸鍋燒毀口罩的葉毓蘭；還有「共軍繞台不算挑釁」的退將吳斯懷，他們因為爭議事件躍上媒體版面，短時間內臉書粉絲也都上升好幾千人。雖然林為洲的要求並非硬性規定，但還是有立委、負責經營社群的幕僚出聲抱怨，認為5萬這個數字並沒有依據、也不合理，對此林為洲提出解釋，他認為一個區域立委大約要10萬票才能當選，若能獲得至少5萬人關注，既可穩住支持者，若當中有反對的人來看，也能當作跨出同溫層。「不分區立委也可能要在2024選舉，這塊是無可避免的。」林為洲表示，不分區立委即便是特殊領域專長、沒有選舉的規劃，粉絲數量多，也有助於宣傳政策理念，避免黨在國會攻防上陷入挨打局面。而對於部分立委成長速度緩慢，林為洲則建議大家都應該撥出固定的預算，來做文章的推廣，藉以開發潛在的支持者，「就連我本身每天都會花個500塊來推廣我的文，這點錢是一定要花的」。

藍委拚增粉2／經營社群好辛酸 有人臉書還被盜帳號

藍委拚增粉3／KMT網路人氣王！羅智強：起床先想發什麼文

藍委拚增粉4／傳統民代開臉書 顧空軍也提升全國知名度

藍委拚增粉5／政治宣傳靠臉書 這些政壇人物粉絲破百萬