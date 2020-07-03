藍委拚增粉4／傳統民代開臉書　顧空軍也提升全國知名度

▲國民黨立委蔣萬安就常利用臉書直播立法院記者會，讓支持民眾可以透過手機、電腦知道他的政治主張和具體行動。（圖／蔣萬安臉書）

國民黨立法院黨團總召林為洲，傳出要求黨團立委開始經營臉書粉絲專頁，更設定目標要求各立委都能達到5萬人次按讚，甚至在黨團大會前要求各個立委達標，引發外界議論。對此親藍營的政治公關表示，國民黨內有些資深民代，太過於重視過去傳統的選民服務，導致最後在選戰中相當重要的空戰一環，很長時間是趕鴨子上架，僅透過公關公司或媒體採購進行操作，對政治人效果還是有限。前國民黨立院黨團助理、現任政治公關的高毓安強調，國民黨內存在著許多傳統的政治人物。「資深民意代表，太過於重視選民服務以及地方服務處的發展。」高毓安說，「但他們都忽略了社群媒體平台，在近年來已經逐漸開始影響選戰的進行。」高毓安強調，國民黨的空軍，很常是在打仗期間才趕鴨子上架，「找公關公司、媒體採購的方式經營空戰，效果還是有限」。高毓安強調，林為洲的做法其實是為了讓這些傳統政治人物，能夠在選戰來臨前就能做好空軍準備。「政治人物如果平時在臉書上，回覆一些支持者的留言，並且針對特定議題攻防，就能夠帶起一部分的臉書熱度及關注度。」高毓安說，「其實按讚數五萬只是一個形式上的標準，林為洲只是希望這些較為傳統的政治民代們，能夠開始接觸並經營臉書，才不會在選戰來臨時，在空戰這塊毫無準備」。高毓安表示，雖然社群軟體如雨後春筍般不停出現，但臉書仍舊是最多人使用的社群平台。「臉書的使用方法相當彈性，除了能夠PO文發動態與網友互動外，更能透過直播以及影音的功能，開設帶狀節目。」高毓安說，「雖然社群平台與軟體相當多，但重點不是在於工具的問題，而是在於現有的工具，你能夠做到多少事」。曾任政治幕僚、現任啟風媒體社群顧問的蕭孟煊則表示，經營臉書粉絲專頁，已經成為現階段政治人物打選戰不可或缺的方式之一。「林為洲訂定按讚人數目標，也是在體現這個政治人物還有多少支持度。」蕭孟煊表示，現在許多地方政治人物不具全國知名度，很常被外界質疑「這個人是誰？」也因此透過臉書粉絲專頁的經營，才能讓「不只是當地人」的人認識。蕭孟煊也提出新的概念，表示現在部分政治人物會開始經營自己的「臉書社團」。「這個功能就很像過去政治人物要顧樁腳、顧好自己的責任區般。」蕭孟煊說，「但比起過去要面對面與人互動，透過臉書社團的模式凝聚支持者，變成線下打到線上的組織戰，就能得到強化選票與組織能力」。

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