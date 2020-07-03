藍委拚增粉5／政治宣傳靠臉書　這些政壇人物粉絲破百萬

近年來網路自媒體盛行，政壇人物為保持聲量，時常會在個人臉書粉絲專頁上發表自己的理念、立場與看法，同時也會針對時事議題即時回應，與網友互動爭取認同，網路社群的經營，已成為現今政治人物必備的空戰實力。綜觀台灣政壇知名人物，統計至6月20日，僅有7位臉書粉絲按讚數達百萬等級。第一名為總統蔡英文，共有286萬人按讚；第二名則為過去被封為網路聲量王的台北市長柯文哲，按讚數為194萬，如今與蔡英文的按讚數已有近100萬的差距；第三名則為前總統馬英九，按讚數為185萬。第四位按讚數破百萬的政治人物為行政院長蘇貞昌，共有122萬人按讚，他積極操作社群媒體，除了將任內政績宣傳外，還會透過詼諧搞笑圖文搭配時事梗與網友互動，創造熱度。第五位為國民黨台北市議員羅智強，按讚數109萬，特別的是，他是藍營中除了馬英九外，第二位破百萬粉絲按讚數的人氣王，而這項成就，與他個人特色與定位強烈有關，時常在議題發生時首先開砲，帶出個人觀點，久而久之也為他帶來網路聲量。被提名為監察院長的前總統府秘書長陳菊，按讚數達104萬成政治人物排行第六名，她在高雄市長任內，雖有不少爭議，但仍掌握鐵票核心支持，獲得不少關注。最後一位，第七位破百萬按讚數的前新北市長朱立倫，共計有101萬人按讚，在他卸任後，同樣透過臉書發表對時事的看法，也會分享日常生活、大打親民路線，以保熱度維持政治能量。這七位破百萬粉絲的政治人物，不管是有專業行銷團隊操刀打空戰，還是從零開始創造個人價值聲量的，又或是無厘頭發言累積個人魅力，都在在顯示出，網路媒體的傳播影響力不可小覷，善用網路資源來做政治宣傳，將自我能見度提升，也有利於未來政治之路的發展。

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