藍委拚增粉2／經營社群好辛酸　有人臉書還被盜帳號

▲鄭麗文在透過臉書接到網友陳情，質詢法務部來解決網友無法公證結婚的問題，事後網友也寄來感謝信。 (圖/記者吳承翰攝)

▲比起不分區立委，區域立委也能透過社群平台和選民互動。 (圖/翻攝陳玉珍 珍愛金門臉書)

為強化國民黨在議題上的論述聲量，立法院黨團總召林為洲希望黨團成員臉書能有5萬名粉絲，但一個會期過去後，不少立委還有很長的一段路要走，而每個立委性質不同，來看看每個立委對於經營網路行銷的心聲。不分區立委鄭麗文目前粉絲人數2萬8千人，和前段班雖有不小差距，但在黨內立委中，也算小有規模的程度。她表示在2018年時曾爭取參選台北市長，當時便創設專頁，後來不選了，專頁也就放著不管，但這兩年她頻繁上政論節目，許多觀眾便循線找到她的專頁，也讓她在當選立委、重啟帳戶時，就有2萬人的基礎。鄭麗文表示，五月底有網友透過臉書，向她反應由於政府因應新冠肺炎疫情的措施，導致新人想公證結婚都有困難，她認為連公證手續都不讓人做太誇張，便拿此事情質詢法務部，讓該名網友能順利結婚，後來也收到對方的感謝信函。曾在2012年到2016年（第八屆）擔任立委的李貴敏情況就比較坎坷，她指出當年她也有經營社群，但由於軍審案的風波，有人把這件事跟洪仲丘案連結，反對者駭入她帳號，她想拿回還得先打贏官司，讓她直呼「我連人都找不到，要怎麼打贏官司」！目前新經營的專頁僅2000多人，李貴敏自嘲「少到不能再少」，但李認為她的專業在財經、法律，對一般民眾而言本來就是不好了解的議題，經營閱聽群眾要走高質量、高回饋路線，目前發文都是她針對社會議題提出構想之後，交由擅長寫文章的助理操刀，希望帶民眾深入了解法律議題。中常委出身、本會期才開始經營臉書的李德維，也面臨萬事起頭難的處境，目前人數也僅千餘人，但李德維強調，要在短期內衝高人數有很多辦法，比方說針對當紅人物連番批評就會有人看，但他認為網路行銷要「做口碑」，更傾向一步一腳印經營，公眾形象做出來更重要。立委陳玉珍目前有2萬3千人點讚，但和前三位立委不同的是，陳是區域立委，需要有平台和選民互動，但高聲量並非都是好事，陳玉珍指出，離島立委要兼顧國會問政、時事議題論述會比本島立委更費力，加上知名度拉高後，選民會更在意她是否常在選區出現、也容易成為對手陣營攻擊的重點。對於林為洲的要求，陳玉珍大呼金門政壇較不重視網路行銷，還有不少議員連專頁都沒創設，她已經是全金門縣最具知名度的政治人物，甚至超過縣長楊鎮浯，未來仍會持續經營，只希望能多給點時間。

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