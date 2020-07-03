藍委拚增粉3／KMT網路人氣王！羅智強：起床先想發什麼文

▲由左至右，國民黨革實院院長羅智強、文傳會主委王育敏。（圖/記者陳弘志攝）

▲台北市議員羅智強。(圖/翻攝羅智強臉書)

在藍營中，誰的臉書粉絲最多？第一名是前總統馬英九在2011年設立的臉書專頁，粉絲破185萬人，第二名是國民黨革命實踐研究院院長羅智強，他2016年開始經營的臉書，粉絲超過109萬人。但馬英九的臉書其實是由羅智強操刀打下基礎，因此藍營第一、第二的臉書人氣王，都跟羅智強有關。羅智強接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，過去他經營臉書，幾乎每天都花一整天，全天都在消化議題，然後再發動議題攻防戰。他每天六、七點鐘起床，第一件事就是「想一想，今天要發什麼貼文」，然後他閱覽新聞，再制定貼文主題，有時一次挑三、四個主題，在不同的時間分別貼上。在羅智強選上台北市議員，又接下國民黨革實院院長職務，分身乏術下，羅智強現在已經有了小編幫忙，「我會給他們題目，然後請他們製作圖片。過去我全部都是自己做，現在有部分請小編幫忙分工，但主要工作仍是自己完成」。談到「臉書要突破百萬粉絲的公式」？羅智強說，其實沒有固定公式，「自媒體最重要的是，當網路資訊這麼多，為什麼網友要去看你的東西，而不是去看他人的東西？因此一個人的特色與定位，就非常重要」。羅智強說，「我個人達到百萬粉絲有幾個關鍵原因，可能他人無法複製」、「第一、我的速度非常快。在議題觀點的發表上，我經常在新聞發生的第一時間，就可以有觀點出來」、「這與我過去參與國政多年，我曾經歷過許多時事的過程，因此我對這些議題並不陌生」、「例如釣魚台，誰說過什麼話，我很快就可以調出資料，舉出誰昨是今非，這是經驗問題」。羅智強指出第二點是態度問題，「政治人物習慣觀風望向，當議題發生時，可能會想先看看各界的反應， 然後再發表自己的觀點。我通常不觀風望向，在事件發生之後，我就會做出判斷，這是根據我的標準、理念、信念與經驗，我不會去看自己的意見是多數人支持？或是少數人支持？或是擔心有砲火會攻擊我」。羅智強舉例，例如他是最早幫「小明」請命的人，當他發表的當下，當然知道自己會被排山倒海的洗版，因為疫情指揮官陳時中是「神」，「當你站在陳時中的對立面，一定會被攻擊。很多人會因為對方是神，就不敢發表相反的觀點。我不是為了要反陳時中，而是基於親子不該因為政治因素分離的原則，我就認為不該這麼做」、「當你是用理念來定座標時，就不需要去觀風望向，這樣速度就會快」、「我也曾呼籲蔡政府不要用武漢肺炎這名詞，我也是第一個，這不代表我的想法一定對，但至少講我自己相信的話」。羅智強表示，他的特色是快，觀點最先出來，會吸引較多的目光，自然會有瀏覽量，「短線來說，我會遭到眾多攻擊，但長線來看，當政府後來都跟著轉彎，也不再講武漢肺炎時，我的粉絲就會發現，雖然我曾被攻擊，但我沒有退縮，除佩服我的勇氣之外，也證明我講的是對的，時間慢慢驗證後，網友們就會慢慢聚合」。談到操作技術，羅智強說，操作的技術很多，但他覺得還是「怎麼定位你自己」。「自媒體要創造自己的特色，才會讓粉絲有興趣，有耐心，主動到你的平台聽你說話，這才是最重要的事情」。他坦承，自己的風格比較難複製，因為除了經驗，他比一般不常接觸政治的人更能抓到脈絡，把事情講得清楚，「這跟我的發言人攻防經驗有關。一般來說，快，容易犯錯，我也不是不犯錯，但次數和程度相對低。當你快，錯率又低，就會建立公信力」。羅智強的臉書已經形成他個人獨特的風格，他說「我會堅持自己所相信的去講，雖然不見得每次都是主流意見，但不認同我的人，至少會尊重我講的勇氣，長久下來，就會穩固與紮實」，也打造匯集百萬粉絲的堅固基礎。

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