釣魚台更名風波　謝長廷：1971年政府就沒抗議

日本沖繩縣石垣市議會今天上午通過釣魚台群島地籍更名的議案，對此，國民黨批評駐日代表謝長廷不敢對日表達抗議。稍早，謝長廷在臉書發文表示，1971年美國將包括釣魚台群島在內的琉球管轄權交給日本時，當時的政府就沒有表達抗議。今日上午石垣市議會通過決議後，除外交部發出新聞稿表示已透過外交管道向日方表示遺憾及嚴正抗議外，國民黨也發聲明稿表示，總統蔡英文宣示「釣魚台是我國領土」，卻又對日方更名動作默不作聲，謝長廷只敢對日方表達關切，不敢表達抗議，根本是相互矛盾、邏輯錯亂。國民黨主席江啟臣更點名指出，總統蔡英文應儘速召見日本駐台代表，當面表達抗議，另外也應召回失職的駐日代表謝長廷，回台說明。稍早謝長廷在臉書發文表示：「1971年6月，美國宣布把釣魚臺列嶼和琉球交與日本管領。並於一年後的5月15日執行，從此日本有了事實管領權。這是歷史的一頁，但有沒有人可以告訴我，當時中華民國政府做了什麼抗議？」謝長廷說他遍查歷史紀錄，二年只有表示驚愕和遺憾，並重申主權在我的二紙聲明而已。當時我們跟美國、日本都有正式邦交，而兩岸三地保釣運動風起雲湧可資後盾，當時政府可以召見美、日駐台大使傳達抗議，也可以召回大使表達抗議，為什麼都沒有？也查不到當時有什麼正式交涉。他認為，事隔50年後的今天，沖繩石垣市議會通過「登野城尖閣」登記改名，雖然他們說這個是地方反制中國的自治行為，八重山台日親善團體也聲明反對，但我們還是表達抗議，台灣內部少數人卻批評代表處太軟弱，誇言當年多神勇，很多事情是禁不起歷史資料的考驗的，只是現代人都太忙沒有時間查證。