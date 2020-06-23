巷仔內／考監爭議大　源自半調子憲法

這幾天因為總統蔡英文提名監察委員事件，朝野各黨派又開始把「廢除考試、監察兩院」拿上枱面來吵。但回歸原點，目前考試、監察兩院的狀況，其實源自於歷次修憲後的那部半調子憲法。原本於民國36年實施的《中華民國憲法》中，中央政府體制採用國父孫中山的《五權憲法》理論，將原本屬於立法權裡針對行政權的監察、調查權獨立出來，形成監察院，另外，也將原本屬於行政權中，公務員的任免、銓敘等獨立出來，形成考試院。同時，由於監察院執掌著原本立法權的監察與調查權，因此在原始憲法中，監察院與考試院的憲政位階相當於英國的上、下議院，或是美國的參眾兩院。再者，依原本憲法制度，中華民國總統可以視為是虛位元首，政治制度更近似於內閣制。但隨著1991年在時任總統李登輝的主導下，展開了長達14年，前後七次的憲法增修，不僅將總統變成了有權無責的怪物、廢除了監察院的上議院位階，也把憲法增修的門檻變得高不可攀。挑明來說，後來的憲法增修，其實就是因人設事，為營造所謂的「政治強人」而量身訂做的一套憲法。理由其實很簡單，早在1991年的第二次修憲中，監察院委員的產生方式，就由原本的省市議會選舉，改為總統提名，而原本應由監察院通過的司法院院長、副院長、大法官、考試院院長、副院長、考試委員，全數改成總統提名，經國民大會同意。換句話說，監察院失去了原本上議院的憲政位階，變成了仰總統鼻息，專責監察行政院的跛腳院。而總統則由原本的虛位元首，變成了一手掌握行政、監察、考試、司法四權人事的大怪獸。至此，其實這部中華民國憲法，早就已經失去了「制衡」的重要意義了。到了2005年不僅徹底廢除了國民大會，還抬高了修憲門檻，考試院、監察院的憲政地位，自然有如人體的闌尾，有就有，沒有也沒關係。2014年，在野的民進黨在時任黨主席的蔡英文帶領下，提出了「廢除考監」的提案。話說如果可以透過修憲，將原本的五權憲法修回三權，將監察權與考試權分別還給立法院與行政院，當然也沒有什麼問題。只不過，2005年最後一次任務型國大修憲，在民進黨與國民黨聯手下，早就已經把憲法搞了個稀巴爛，連修憲都幾乎成了不可能的任務，想廢除考監兩院，根本不可能。當然，最清楚這件事的，絕對包括了當時的民進黨主席，也就是現任行政院院長蘇貞昌。於是，2016年蔡英文執政後，就有人建議蔡英文不要提名監委了，乾脆讓監察院「自然死亡」。然而，蔡英文仍堅持「在修憲程序完成之前，還是必須要依照憲法完成提名，讓監察院能夠維持正常運作。」對此，前民進黨立法委員的林濁水便曾說：「只要蔡主席繼續當總統，監察院一直運作下去，『不會廢』這立場也沒有改變。」從最近的狀況來看，監院日前針對獵雷艦案提出糾正國防部、金管會及農委會漁業署，立馬就有同屬監委的同僚跳出來喊著有不同意見。再加上這次提名了多次遭監院糾正的陳菊擔任監察院院長，再附帶一群有著大綠、小綠背景的監委，大家就知道，為什麼2016年，蔡英文堅持要提名監委。簡單來說，不管你是藍營或綠營支持者，都該知道，「廢除監察院」這種話，是種忤逆（聖）上意的表現。