提名起風波　近五成民眾贊成廢除監察院

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事問卷，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於6月20日到6月23日，針對近來監察委員及監察院正副院長提名的風波進行網路問卷，吸引1,598人次參與，其中有近五成的民眾表示，監察院與考試院的功效不彰，未來應朝向三權分立的方向前進。原本總統府打算於6月19日公布第六屆監察委員的提名名單，前一天名單披露後，引起國內政壇軒然大波。總統蔡英文除打算提名前總統府祕書長陳菊出任監察院長外，副院長人選則是前台東縣長黃健庭。次日，政壇不分藍綠，對這次的人選都有很大的意見，6月21日，黃健庭及前新北市副市長陳伸賢都婉拒提名，致使原本應提名29人的監院名單，最終僅於昨日公布27人名單。對這次的風波，有86.61%的民眾認為，監察院院長應由超黨派人士出任，因此認為由陳菊擔任監察院院一職，並不適合。同時，對於黃健庭出任監察院副院長一職，也有62.7%的民眾認為他過去擔任立委時，有多項爭議，並不適合擔任這個職務。顯然國人對於本屆監察院正副院長人選，多半有著與蔡英文不同的意見。因此，有69.92%的民眾認為，這次監院的提名名單遭到國人質疑，將會對蔡英文的聲勢造成負面影響。認為不受影響的民眾僅有20.26%。不過，值得特別一提的則是，隨著近來社會上廢除考監兩院的聲浪愈來愈大，有將近五成（49.84%）的民眾認為，現行考試院與監察院的功效不彰，國家可以將其廢除，讓憲法回歸三權分立制度。但在此同時，也有近四成（37.9%）的民眾認為，我國還是維持國父五權分立的理想比較恰當。這也顯示三權分立及五權分立這樣的想法，還有待進一步與民眾溝通。參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事問卷的民眾有1,598人，由於並非嚴格意義的民調，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。