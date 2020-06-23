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高雄市長補選　議員證實國民黨將徵召李眉蓁出線

記者郭凱杰/高雄報導-2020-06-23 17:58:44
▲國民黨高雄市長補選人選決定徵召三連霸女議員李眉蓁與民進黨陳其邁一搏。(圖/翻攝李眉蓁臉書)
國民黨高雄市議員李雅靜今(23)日在媒體群組發布聲明指出「國民黨確定徵召李眉蓁議員出馬競選」，她表示尊重並全力協助，民進黨參選人陳其邁表示，與李眉蓁有一定的交情，希望能與國民黨參選人君子之爭。

▲傳出國民黨高雄市長補選人選鎖定高雄市議員李眉蓁。（圖／翻攝自李眉蓁臉書）
▲傳出國民黨高雄市長補選人選鎖定高雄市議員李眉蓁。（圖／翻攝自李眉蓁臉書）
國民黨高雄市長補選，繼勸進「換肝之父」前長庚醫院院長陳肇隆遭婉拒後，今天確定徵召高市議員李眉蓁出馬，與民進黨市長參選人陳其邁一搏，41歲的李眉蓁相當符合在地、中生代、願意為國民黨承擔，年輕漂亮的李眉蓁對上「暖男」陳其邁，將讓高雄市長補選更加熱鬧。

李雅靜是在下午在媒體群組發布聲明，感謝過去的支持，並指出，國民黨已經確定徵召李眉蓁出馬競選，她尊重黨中央的決定，她堅持的是在地、中生代、願意為國民黨承擔，如果黨中央認為李眉蓁比她適合參選，她都尊重，也會全力協助。

李雅靜盼黨中央能接地氣，認真傾聽高雄人的期待，想想能為高雄做什麼，爭取高雄人再次認同。

陳其邁表示，他與李眉蓁認識，高雄大大小小都大概有一定交情，他期待跟國民黨的參選人有君子之爭，大家就市政上能夠做一些討論、辯論，有一些火花也很好，也期待市長的補選是高雄新的一個開始，所以也希望國民黨能透過民主機制來決定他們的人選，他都會給予充分的尊重。

陳其邁表示，補選一般來講投票率都不會太高，但是投票來決定新市長就是高雄一個新的開始。這個對高雄未來的發展非常重要，假如你不投票，那別人就會幫你決定你的未來。

李眉蓁今年41歲，國立中山大學社會科學院大陸研究所碩士，曾任高市第1、2、3屆市議員（選區為左營、楠梓），國民黨高市黨部副主委、國民黨高市青工總會總會長，2010年首次當選時是高雄市議會最年輕的議員，任內重視教育、幼兒托育、幼兒園、青少年等問題，目前是議會社政委員會第一召集人，被視為高雄藍營青壯派指標之一。

李眉蓁關切市政議題多元，包括爭取高雄市生育補助費第一胎提高到 20000 元、增設公共托嬰中心及育兒資源中心、加速北高雄長青中心建設、推動中油後勁五輕廠區原址設立遺址公園等。

 

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