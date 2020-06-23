高雄市長補選　議員證實國民黨將徵召李眉蓁出線

▲傳出國民黨高雄市長補選人選鎖定高雄市議員李眉蓁。（圖／翻攝自李眉蓁臉書）

國民黨高雄市議員李雅靜今(23)日在媒體群組發布聲明指出「國民黨確定徵召李眉蓁議員出馬競選」，她表示尊重並全力協助，民進黨參選人陳其邁表示，與李眉蓁有一定的交情，希望能與國民黨參選人君子之爭。國民黨高雄市長補選，繼勸進「換肝之父」前長庚醫院院長陳肇隆遭婉拒後，今天確定徵召高市議員李眉蓁出馬，與民進黨市長參選人陳其邁一搏，41歲的李眉蓁相當符合在地、中生代、願意為國民黨承擔，年輕漂亮的李眉蓁對上「暖男」陳其邁，將讓高雄市長補選更加熱鬧。李雅靜是在下午在媒體群組發布聲明，感謝過去的支持，並指出，國民黨已經確定徵召李眉蓁出馬競選，她尊重黨中央的決定，她堅持的是在地、中生代、願意為國民黨承擔，如果黨中央認為李眉蓁比她適合參選，她都尊重，也會全力協助。李雅靜盼黨中央能接地氣，認真傾聽高雄人的期待，想想能為高雄做什麼，爭取高雄人再次認同。陳其邁表示，他與李眉蓁認識，高雄大大小小都大概有一定交情，他期待跟國民黨的參選人有君子之爭，大家就市政上能夠做一些討論、辯論，有一些火花也很好，也期待市長的補選是高雄新的一個開始，所以也希望國民黨能透過民主機制來決定他們的人選，他都會給予充分的尊重。陳其邁表示，補選一般來講投票率都不會太高，但是投票來決定新市長就是高雄一個新的開始。這個對高雄未來的發展非常重要，假如你不投票，那別人就會幫你決定你的未來。李眉蓁今年41歲，國立中山大學社會科學院大陸研究所碩士，曾任高市第1、2、3屆市議員（選區為左營、楠梓），國民黨高市黨部副主委、國民黨高市青工總會總會長，2010年首次當選時是高雄市議會最年輕的議員，任內重視教育、幼兒托育、幼兒園、青少年等問題，目前是議會社政委員會第一召集人，被視為高雄藍營青壯派指標之一。李眉蓁關切市政議題多元，包括爭取高雄市生育補助費第一胎提高到 20000 元、增設公共托嬰中心及育兒資源中心、加速北高雄長青中心建設、推動中油後勁五輕廠區原址設立遺址公園等。