謝長廷遭批軟弱　千字文反駁：過去4年抗議18次釣魚台

針對釣魚台更名爭議，國民黨批評政府態度軟弱，駐日代表謝長廷還幫日本說話。謝長廷昨（24）晚在臉書上表示，該説的話如怕被攻擊就不敢説，沈默領薪水，也是良心難安。謝長廷強調，過去四年堅持釣魚台主權屬於台灣，有違反他立場即抗議或嚴正聲明，共計18次，完全沒有失去堅持主權立場。謝長廷說，有台灣的朋友提醒他，中國最近不斷強勢進入釣魚台海域，引發日本警戒與緊張，台灣一些「逢日必反，逢中就軟」的勢力，開始聚結呼應，以民族、愛國為包裝，想把台灣推前當馬前卒，把漁民當炮灰，在野黨在罷韓低迷後也要找議題揚眉吐氣，小心謝長廷變成出氣口，被拿來祭旗；謝長廷表示，該説的話如怕被攻擊就不敢説，好官自我為之，沈默領薪水，也是良心難安。不過，有幾件事實是可以查證的。謝長廷指出，過去四年堅持釣魚台主權屬於台灣，有違反他的立場即抗議或嚴正聲明，共計18次，完全沒有失去堅持主權立場。過去四年沒有台灣漁船被扣押，更早四年則有18次，0比18，更新紀錄。漁民的財產自由有保障，表示我們的涉外處理策略的拿揑是正確的。這四年漁獲量不斷增加，今年更是破紀錄大豐收，這也是漁民可以安定捕漁的結果，足見政府護漁有績效。謝長廷說，石垣市議會提案將釣魚台改名為登野城尖閣，我們即向日方表示嚴正關切，在提案通過後，我們隨即升高為表達抗議。謝長廷表示，國民黨立委蔣萬安在內的一些人士，批評代表處軟弱，連「抗議」兩字都説不出口。顯然違背事實，他引用歷史資料，反駁當年美國把釣魚台管領權交付日本時，政府也沒有「抗議」，很多人引用資料和實例指當年有抗議，説是打他臉。但是，抗議兩字中日文通用，英文用protest，大家都看得懂，要打臉的人請提出來在什麼文件？什麼時候？對釣魚台什麼事說過抗議？讓他來更正道歉。謝長廷說，他們的論據不外有三。引用當年中國時報一版標題「循外交途徑嚴重xx」，xx兩字被遮掉，下文讓人聯想要接抗議，其實只是説「嚴重交涉」。再來是説當時駐日大使彭孟緝拜訪日本外相愛知揆一時，「曾就釣魚台立場交換意見，堅決重申我對釣魚台之立場。」這也沒有抗議啊。當時外交部長周書楷召見日本駐華大使，對其表示「不同意日本所謂釣魚台列嶼問題已經解決的説法」，這是表達自己不同意，也沒有看到向對方抗議字眼。謝長廷指出，以上就是他多次提到的，只是重申「主權在我」或表示我方遺憾或不接受而已。主權問題，政府現在也是這樣陳述。這點沒有不同。