藍委佔立院！雞排妹28字狂譏　網笑：一天就投降了

▲經常對時事發表自身看法的女星雞排妹（鄭家純）。（圖／雞排妹臉書）

▲藍委不滿監察委員提名，28日突襲攻佔立法院議場。（圖／記者陳明安攝）

昨（ 28 ）日下午，立法院國民黨團因不滿陳菊及其他監委名單，趁假日攻佔立法院以示不滿，認為無法接受這樣的酬庸名單，一舉更遭外界戲稱「模仿 318 學運」。對此，經常對時事發表自身看法的女星雞排妹（鄭家純）就分享了國民黨立委賴士葆的發文表示「討厭國民黨的人其實很輕鬆」，引起熱議。從國民黨立委賴士葆中貼文中可以看到，他憤怒的表示「我們現在委員有一半以上的已經進來立法院，把我們反鎖在裡面，所以今天晚上睡這裡。我們的要阻止他們審查陳菊的案子！因為她德不配位，是道地酬庸，全民一起來反對」。而其他國民黨立委甚至在受訪時表示，占據議場沒有時間限制，越久越好，還要求議場開電燈、開冷氣，這樣議場內的非藍委就會撤場。而雞排妹則分享了這則內容並寫下「討厭國民黨的人其實很輕鬆，什麼都不用做他們就會自己爆掉」，這則分享的內容一發出，不到一天，就超過 1 萬位網友按讚，紛紛對於國民黨這次的行為感到非常不以為然，留言區蓋起高樓熱議，直呼「斷水斷電，一天就投降了」、「記得要把總電源關掉不要浪費納稅人的錢」、「把電力總閘關了，三分鐘就全部出來了...」、「不開冷氣就走光光了啦」、「沒冷氣，沒網路，應該很快就結束了」、「國民黨做法真的很老土，再不換年輕人真的沒救了」。（編輯：王柏文）