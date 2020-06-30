港版國安法通過　總統府：印證一國兩制不可行

中國人大常委會今（30）日通過港版國安法，總統府發言人張惇涵表示，北京當局繞過香港立法機構，打破「五十年不變」、「高度自治」等承諾，大幅壓縮香港言論自由和司法獨立，在香港回歸23週年的前夕通過該項法案，顯得格外諷刺，也更印證了「一國兩制」的不可行。張惇涵表示，從去年香港「反送中」運動以來，到近期北京當局強推所謂的「港版國安法」，全世界都可以感受到香港人民對自由民主的追求與堅持，台灣人更是感同身受。除了嚴厲譴責中國繼續侵害香港的民主及人權外，也要再次呼籲北京當局，唯有與香港人民展開誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會回歸平靜。張惇涵表示，因應香港情勢的持續惡化，台灣也會繼續透過制度化的作為，給予香港人最實際的支持與協助。「香港人道援助關懷行動專案」已經啟動，從明天，也就是7月1日開始，「台港服務交流辦公室」就會正式運作，透過陸委會跨部會協調，編列預算挹注經費，整合民間力量公私協力來執行，台灣會繼續提供香港人民必要的人道協助。張惇涵強調，相信此時此刻，台灣全體不分政黨色彩、不分政府民間，民主的台灣會與香港同心，相挺香港人民、相挺自由民主的普世價值，台灣也有責任與國際民主陣營的夥伴持續撐香港、撐港人。