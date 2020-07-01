曾隨韓國瑜去中聯辦　綠營議員問「李眉蓁想做什麼？」

針對國民黨市長候選人李眉蓁批民進黨對於香港國安法通過沒有作為，民進黨高雄市議員簡煥宗、高閔琳、何權峰、黃文志今日在民進黨團辦公室召開記者會，反批李眉蓁延續韓國瑜沒有人知道具體內容的香港村政策才是荒腔走板。何權峰首先指出，蔡英文總統已經啟動香港人道援助專案，七月一日也是台港交流服務辦公室正式啟用的第一天，民進黨政府用實質的作為在支持香港，反觀李眉蓁曾經跟著韓國瑜飛港澳，又提出要延續韓國瑜沒有人知道具體內容的香港村政策，呼籲李眉蓁市長候選人不要像韓國瑜一樣天馬行空、荒腔走板。針對李眉蓁再提香港村，黃文志議員表示遺憾，香港村在過去多次的質詢中，無論是經費、地點、如何運作，韓前市長的市府團隊沒有人能夠回答，現在繼續提香港村這個概念卻又無具體作法，請李眉蓁陳述香港村的具體作法，讓香港人知道她對香港人未來要如何照顧因應。簡煥宗則表示遺憾整個國民黨完全韓國瑜化，李眉蓁到底知不知道中聯辦在香港人、澳門人的心中代表著什麼？當時韓國瑜以市長身份進中聯辦，原本大家期待國民黨用清新的李眉蓁來選舉，很可惜看到的卻是一個年輕人裝著一個老年人的靈魂，呼籲李眉蓁不要被背後的韓粉或韓流所束縛住。高閔琳強調，蔡英文總統早就開始做相關的配套措施，而且香港人道救援的關懷行動專案早就和陸委會、國安局、內政部積極的盤整，再者台港交流服務辦公室也正式開始運作，反觀李眉蓁連到場靜坐關心都沒有；高閔琳也質疑，2019年韓國瑜港澳之行，李眉蓁跟著韓國瑜進行所謂的考查，而當時考察並沒有邀請全體議員，只有國民黨自行作業，李眉蓁當時沒有抽籤卻自費跟著去，想問李眉蓁「妳是要幹什麼？」