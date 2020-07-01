李眉蓁譴責民進黨團　消費香港收割政治利益

針對高雄市議會民進黨團記者會對國民黨高雄市長候選人李眉蓁的指控，李眉蓁競選發言人呂謦煒指出，請拿出李眉蓁進入「中聯辦」的證據，明確指出何日何時進入，與誰見面，這種抹黑完之後又開始抹紅的做法，李眉蓁陣營完全無法接受，民進黨應公開道歉！呂謦煒澄清，時任市長韓國瑜赴大陸四城市交流的訪問團共二十八人，名單中雖有國民黨籍高雄市議員十人，但是並沒有「李眉蓁」，李眉蓁是基於對高雄招商引資、經濟發展的熱情，才自費前往深圳，希望能幫高雄交更多朋友、賣更多農產，既沒有涉足爭議場所，更沒有涉足中聯辦，民進黨在香港人正被港警拘捕的當下，竟然還想透過不實指控，消費香港議題來收割政治利益，應被譴責！呂謦煒指出，民進黨目前支援香港的專案跟辦公室幾乎都是虛應故事，呼籲民進黨不要「選前撐香港、選後棄香港」，陳其邁應呼籲民進黨，支持在野黨提出的修法主張，才能更具體協助香港人，不要只會「看展覽」。呂謦煒強調，「港版國安法」的片面立法李眉蓁也完全無法接受，她支持香港民主、落實雙普選，並支持港人捍衛言論結社自由。然而民進黨中央目前提出的「關懷行動專案」、「台港交流辦公室」，大多都是虛應故事，目前國民黨團已提案修改《港澳條例》，提出更具體的條文能更有效協助香港人。呂謦煒也批評，李眉蓁提出的構想是「國際村」，目標是希望未來能人道協助香港人、積極招商引資、或是吸引投資移民，世界局勢不斷在變，高雄要加強國際化，做好吸引移民、投資的各方面建設，把高雄打造成自由、熱情、宜居的移民首選城市，因此「香港村」或「國際村」都是希望高雄能夠擁抱海洋、擁抱世界的構想。