NOW早報／年輕人不喜歡KMT？連勝文「一句話」曝可能原因

年輕人不喜歡國民黨？連勝文爆料：與韓國瑜有關





國民黨智庫「國家政策研究基金會」副董事長連勝文昨（ 1 ）天在廣播節目指出，許多年輕人不喜歡國民黨，不是九二共識的關係，「有很高比例可能是韓國瑜任期的問題」。





對於國民黨改革委員會目前在檢討九二共識，連勝文認為究責九二共識是很大的問題。他指出，自己接觸過一些民調專家，九二共識不是年輕人不喜歡國民黨的主要原因，認為是癥結的比例，不到 10％，甚至只有個位數。



他接著表示，去年年輕人不投給國民黨，因為九二共識這因素，其實比例非常低，但根據民調，可能與韓國瑜在高雄市長任期內卻去選總統這因素，有非常高的比例。此外，他也直言，年輕人對於九二共識，就他所知，根本「不 care」，因為年輕人已經不喜歡國民黨，所以根本就不在乎其細節。



▲國民黨智庫副董事長連勝文。（圖／POP電台提供） 今日天氣／天氣悶熱！高溫至少33度 午後各地留意大雨





今（ 2 ）天西南風持續影響水氣仍多，中南部及東南部地區可能整天不定時有局部陣雨或雷雨的機會，而太平洋高壓勢力仍未顯著增強，加上鋒面仍近，預計午後對流發展趨勢旺盛不受抑制，各地都有大雨以上程度降雨之機會，其中北部地區及各地山區慎防局部短時豪雨甚至大雷雨發生的可能，午後外出一定要留意天氣變化攜帶雨具備用；氣溫方面，各地沒下雨時仍較悶熱，普遍高溫在 33、34 度以上，其中台北盆地及花蓮縱谷仍有局部 35、36 度以上高溫之機率，外出仍須留意高溫。





港版國安法侵犯8大人權 台灣人觸法過境恐被捕





中國全國人大常委會在周二（ 6 月 30 日）一致表決通過《港區國安法》（又稱「港版國安法」），並在同日晚間由國家主席習近平簽署、港府公布具體條文、刊憲即時生效。國安法的條文內容引起香港內部、國際社會關注，香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）指出，「國安法」部分條款踐踏香港法治人權，據「人權觀察」（ Human Right’s Watch ）聯合國專家聲明強調，法案對香港人權的威脅迫在眉睫。





而「港版國安法」公布也引起台灣民眾熱論，其中，最令關注的是「分裂國家罪」。條文規定，將香港特別行政區，或者「中華人民共和國其他任何部份」從中華人民共和國分離出去；非法改變港區、中華人民共和國其他部分的法律地位；將港區或者中華人民共和國其他任何部分轉歸外國統治。觸法者，依照行為，首要份子罪行重大者，最高可判處無期徒刑、10 年有期徒刑，積極參加的則判 3 年以上 10 年以下監禁，其他參加者則判監 3 年以下。至於煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人觸犯「分裂國家罪」也涉及違法。情節嚴重者，處 5 年以上 10 年以下有期徒刑；情節較輕的，處 5 年以下有期徒刑、拘役或者管制。



在香港主張香港獨立、台灣獨立」、新疆獨立、西藏獨立的行為，也適用於「港版國安法」規範；本身沒有主張分裂，但「煽動、協助、資金援助」也會被判刑。另根據條文第三章，不管是香港人還是外國人，甚至是在港成立的公司組織，就算在香港外違法也適用國安法。



此外，「港版國安法」第 36 條規定，犯罪「行為或者結果」有一項發生在香港特區內，就等同是在香港特區犯罪。在香港註冊的船隻、航空器內觸法，也適用。意味著主張台獨、港獨、疆獨、藏獨的台灣民眾未來若是搭機過境香港，同樣有「觸法」的危險。



▲中國全國人大常委通過「港版國安法」。香港 7/1 起實施，引起國際社會關注香港自治性。（圖／翻攝自《紐約時報》）

13新制7月1日上路！振興好康等你用





今年上半年全國都因為新冠肺炎肆虐受到影響，好不容易在台灣疫情逐漸趨緩，從 7 月 1 日天起，包括振興三倍券、安心國旅輔助等振興好康，再加上交通、食品、農業等新制度上路，《 NOWnews 今日新聞》為大家整理出 1 日開始的各項新制，讓讀者們一次搞懂各項新制。





振興三倍券 1 日預購 15 日上路



國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，政府自即日起全面啟動經濟振興方案，自即日起，民眾可以在官網、超商預訂振興三倍券，7 月 15 日起正式上路。實體券民眾支付 1000 元可換取 3000 元振興券，數位券則是於即日起開放綁定電子支付、電子票證、信用卡，民眾消費新台幣 3000 元，就可拿回 2000 元。但要注意的是，振興三倍券必須在 12 月 31 日前使用完畢，並無法使用在電商網購、水電費、買股票等。中低收入戶族群將直接匯款 1000 元至帳戶內。



振興觀光國旅五大補助啟動



配合振興券上路，交通部觀光局也自本月起推動安心國旅 5 大補助方案，不分平假日皆能適用。其中，自由行旅客住宿每房獎助 1000 元，離島每人可多優惠 1 次；團體旅遊本島每人每日獎助 700 元、離島則為 1200 元，優惠至 10 月 31 日截止，為期 4 個月。此外，高中以下學子，暑假可不限次數免費暢遊全台遊樂園，優惠期間為 7 月 1 日至 8 月 31 日，2001 年 7 月以後出生的國民皆適用。



藝文、客庄推優惠拚振興



為振興藝文產業，文化部推出每份 600 元的「藝 FUN 券」，目前規劃於 7 月 18 日上午 9 時至 7 月 20 日晚間 9 時開放民眾一人一機下載 App 及註冊，7 月 21 日抽籤發放 200 萬份，7 月 22 日中午起，可在博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院等全台超過1萬家以上店家使用。



教育部也推出每人 500 元的「運動抵用方案」，預計核發 400 萬人次，採先登記後抽籤方式，於 7 月 28 日開放民眾登記。7 月 1 日起，19 歲以下國民可免費參觀教育部所屬 5 大科學教育場館。客家委員會推出「 369 浪漫客庄產業振興專案」，7 月 15 日起，發放使用期限至年底的 800 元電子旅遊券。



四大保險業新制即日上路



金管會為讓保險回歸保障本質、整頓壽險業商品結構，自 7 月 1 日起，四大保險新制正式上路，包括：調高死亡保障門檻、宣告利率平穩機制、新契約責任準備金利率調降及契約服務利潤（ CSM ）不得低於零。其中，固定利率型保單首當其衝，尤其是終身型壽險及終身型健康險影響最大，預計保費將調漲 1 到 3 成。儲蓄險因未來要含一定比例死亡保險，因此「純儲蓄險」將就此絕跡。



上市櫃公司須發英文版重訊



金管會自即日起，要求實收資本額達新台幣 150 億元的上市櫃公司，須揭露英文版重大訊息，所有年報、財報、議事手冊等，應逐步英文化，預計自 2024 年起，全體上市公司及實收資本額達 6 億元的上櫃公司均須揭露，以提升上市櫃公司國際化程度，及幫助外資取得資訊的便利性。



不動產實價登錄回歸買賣雙方



立法院去年通過修正「平均地權條例」，從 7 月 1 日起，為了確保對外揭露的價格資訊真實正確，實價登錄改由不動產買賣雙方於申請買賣移轉登記時一併申報登錄。其中申報書的「交易總價」、「車位個數」及「車位總價」等 3 項價格資訊，如有申報不實，將直接處新台幣 3 萬至 15 萬元罰鍰，買賣雙方申報時務必詳加確認，避免受罰。



大型車職業駕駛年齡上限延至68歲



由於國內職業大型車出現駕駛荒，交通部自 7 月 1 日起有條件放寬汽車運輸業，大型車職業駕駛人持照年齡上限從 65 歲延長至 68 歲，但限制日間行駛，65 到 68 歲駕駛只能於上午 6 時至下午 6 時行駛，每天限開車 8 小時，連續駕駛不得逾 3 小時，適用對象包括貨運三業、遊覽車客運業、市區及一般公路客運業等。



各車種監理業務可越區辦理



原本國內僅有小客車可以越區辦理監理作業，為簡化行政作業程序，自即日起，營業車（包括直轄市轄管的計程車、公車）與自用大型車輛，都可以越區辦理監理作業。



三大食品業納入HACCP規定



具工廠登記、食品從業人員 5 人以上且資本額未達 3000 萬元的「食用油脂」、「罐頭食品」及「蛋製品」等 3 個製造業別，自即日起，應符合食品安全管制系統 ( HACCP ) 準則的規定，違者限期改正，逾期未改正者，可處新台幣 6 萬以上、2 億元以下罰鍰。



食品廠應設置衛生管理人員



具工廠登記、食品從業人員 5 人以上，且資本額未達新台幣 3000 萬元的「其他食品製造業」，自 7 月 1 日起，應設置衛生管理人員，違者可處新台幣 3 萬至 300 萬元罰鍰。



食藥署全面納管笑氣



一氧化二氮（N2O；俗稱笑氣）為咖啡、冰沙飲品擠鮮奶油的推進氣體，衛福部食藥署參考聯合國規定，自 7 月起，使用笑氣的製程應符合食品添加物管理相關規範，包括應辦理查驗登記、登錄、標示、建立追溯追蹤資料等，違者可處新台幣 3 萬元以上、300 萬元以下罰鍰。另業者如未依規定標示，可處 3 萬至 300 萬元罰鍰；標示不實者，可處 4 萬至 400 萬元罰鍰。



食品過敏原強制標示增至11種



食品常見的 6 項過敏原擴增至11項，包含甲殼類、芒果、花生、牛奶或羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類及其製品，以及使用亞硫酸鹽等，自 7 月 1 日起，市售包裝食品，應標示過敏原醒語資訊，未標示之廠商最高可開罰新台幣 300 萬元。



農委會推農業經營準備金吸引青年



國內從事農業的人口持續下滑，為了改善缺工、鼓勵青年投入，農委會 7 月起提供每年最高 36 萬元的「農業經營準備金」，最多可申請 2 年，農業相關類科公費生、畢業生、45 歲以下青農等提出務農證明即可申請。而針對蔬果採摘、季節性人力缺工，農業外勞已核准600人力，主要需求縣市為雲林、彰化，農業外勞核准國包括泰國、菲律賓及越南。



▲自即日起，有多項新制度施行。（圖／NOWnews製表）

華航林依晨罕曬比基尼 蜜桃臀上驚現「誘人痕跡」





前空姐網紅趙筱葳（ Ivy ）清新甜美，因為容貌激似偶像劇女神林依晨而爆紅，被封為「華航林依晨」，先前和「醫界王陽明」賴弘國離婚後，除了懂得享受單身生活之外，還靠自己在信義區買下了人生第一間房，近日她前往澎湖度假，大方曬出一系列的辣照，誘人的身材曲線使人著迷。





只見趙筱葳身穿水藍色比基尼，小麥色的健康肌膚清晰可見，渾圓的蜜桃翹臀相當吸睛，典雅又時尚的耳飾也增添不少氣質，同時寫下：「直接黑3度在澎湖沒感覺，回台北發現黑得徹底，今天在家一直懷疑自己沒開燈，結論是曬太黑看不清楚啦！」



值得注意的是，趙筱葳的臀部上有一個明顯的沙掌，讓粉絲們為之瘋狂，紛紛留言「屁屁有沙子爪印」、「手印沒簽名啦！」「屁屁掌印是新男友在宣示主權嗎？」此外，趙筱葳開心透露，自己喜歡在海邊的其中一個原因，就是玩一玩熱了，就可以把衣服脫掉剩泳衣。



▲趙筱葳小麥色的肌膚和迷人的線條清晰可見。（圖／趙筱葳 IG）

他跪求最好吃的乾泡麵！老饕曝「必囤3款」：很值得一試





泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，不少人甚至以泡麵取代正餐。然而，有網友就在 PTT 女孩板發文詢問大家「最好吃的乾泡麵是不是維力炸醬麵？鹹鹹香香的，好下麵，忍不住一口接一口，只是吃完有點空虛，會想再開一包，還有什麼更好吃的乾泡麵嗎？」貼文釣出不少老饕分享心目中的「必囤口味」。



