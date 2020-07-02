臨時會不修港澳條例　蔡壁如嗆綠營：用嘴巴挺香港騙選票

民眾黨不分區立委蔡壁如，今天（2日）上午接受廣播媒體專訪。被主持人黃暐瀚問到前一天甫通過的香港版國安法問題，蔡壁如表示這是一部「非常破壞法治的世紀惡法」，民眾黨表達嚴厲譴責的態度。蔡壁如更強調，民眾黨與時代力量都針對台灣的港澳條例提出修正案，不過卻遭到民進黨人數優勢封殺，直言民進黨「選前用嘴巴挺香港騙選票，騙完了沒有任何作為」。針對昨天（1日）剛通過的香港版國安法，蔡壁如直言是「世紀惡法」。「第12條，設立了香港政府叫中國國安機構，不受香港任何政府干涉，包括立法會跟廉政公署；第二，不需要公開；第三，不受法院審理，看起來這就不是一個法治國家的國安機構，就是單純祕密警察。」蔡壁如說，「而第42條、60條還有所謂的國安機構，在不需要法院許可的情況下，可以隨意對香港的任何人進行監聽、搜索、限制出境。第40條讓所有作為行政部門的香港特首，可以指定法官，擔任球員兼裁判。第46條，涉及國安的訴訟可以在沒有任何陪審團的情況下進行審判。蔡壁如強調，這幾個法念起來就覺得是在說一個法治國家，民主因為該法而遭到非常嚴重的迫害。「所以我們跟時代力量在臨時會都提了修正港澳條例，但在臨時會民進就是不排。」蔡壁如說，「我的解讀就是你們嘴巴挺而已，騙選票騙完了沒有任何作為，完全就是嘴巴講講。」主持人黃暐瀚也追問，民進黨方面是否有解釋為何不排入議程？蔡壁如則無奈表示，「行政院跟總統府就說，香港人來我們就會有一個協助的窗口，一句話就帶過去，沒有太多解釋。」