香港村論戰　民進黨團要求李眉蓁譴責中國惡行

針對李眉蓁指稱民進黨的「關懷行動專案」、「台港交流辦公室」是虛應故事，並提出所謂香港村或國際村，以及「國民黨版港澳條例修正草案」，民進黨高雄市議會黨團今（2）日上午召開記者會，要求李眉蓁公開譴責中國對香港施行國安惡法的暴政。民進黨高雄市議會黨團幹事長陳致中、書記長林智鴻、張漢忠議員召開記者會，除質問李眉蓁關於香港村、國際村有無具體方案，了不了解香港澳門關係條例的適用，並要求李眉蓁公開譴責中國施行國安惡法的暴政，用具體行動撐香港。幹事長陳致中表示，李眉蓁議員提出香港村、國際村卻講的霧沙沙，她要延續韓前市長香港村的政策根本是刷錯重點、抓錯藥方，傻傻地搞不清楚，不是設一個香港村就有效，韓市長若執意搞下去，香港村可能變成一個高級的蚊子村，只要投資條件打造的好，整個高雄都是香港村，整個台灣也都是香港村。民進黨團指出，民進黨在中央已經啟動了人道救援的方案，也設立了專責的辦公室，這跨出幫助香港的第一步，以前因為香港有特殊的地位，所以台灣才有港澳條例的存在空間，如今連美國國務卿蓬佩奧都公開講香港和中國已經一樣，所以港澳條例的存在是有討論空間。書記長林智鴻質疑，李眉蓁議員到底知不知道國民黨陳以信所提出的港澳條例的修法內容？難道不知道這個版本就是大開中共間諜可能來台灣的後門嗎？「要延續韓國瑜的香港村又改口國際村」實質內涵又是什麼？是投資？還是庇護人道救援？要蓋在哪裡？花多少預算？如果沒有具體完整的計畫，就是韓國瑜二點零說大話的市長候選人；張漢忠議員則呼籲國民黨，不要只會在選舉時才提出讓老百姓霧沙沙的政見，要確實而且能夠落實才是。民進黨團更痛批，國民黨平常不重視香港，去年反送中運動全世界聲援香港時，韓國瑜講「不知道、不清楚、不瞭解、不評論」，李眉蓁的態度是什麼？國民黨的市長候選人敢不敢和民進黨站在一起，同聲譴責中國對香港施行國安法的暴政暴行，民進黨團希望李眉蓁清楚地表態，這時候的台灣應該是「撐香港」，而不是沒有清楚態度的「蹭香港」。