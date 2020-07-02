「陽光經濟．高雄前進」　吳益政公佈競選主軸

民眾黨高雄市長候選人吳益政今（2）日舉辦競選主軸發布記者會，吳益政正式宣佈「陽光經濟，高雄前進」將為此次市長補選之競選主軸，並宣示要用符合國際潮流的低碳、綠能所引導的「陽光好經濟」，取代藍綠壟斷高雄數十年都無法解決的「黑金壞經濟」。吳益政表示，他在2012年催生了開創性的《高雄市綠建築自治條例》是陽光經濟的第一道光，未來將與民眾黨一起努力，從地方到中央，鬆綁屋頂型太陽能的法規限制，善用已開發的土地上每一個空間，擴大新能源的市場；他強調「如果我能當選市長，最重要的事情就是要把高雄四座焚化爐，變成綠色發電廠；垃圾分類要做好，這需要全高雄市民一起做。」民眾黨立委張其祿說，吳益政過去在地深耕18年，重視永續環境，所以很多環境界的代表、有機農民會站出來相挺，陽光經濟的概念是符合民眾黨一貫強調的還政於民、公開透明，國家跟城市治理、環境永續、財政永續等等的觀念。中崎有機合作社理事長楊登旭補充，這幾個月他和吳益政都有一個共同的對手，那就是陳其邁；因為2018年他當時競選的市長政見有橋頭科學園區，橋科會把台灣第一個有機農業專區中崎納入到他的開發區裡面，從那時候開始就知道未來我們的對手是誰；綠農的家創辦人洪輝祥則表示，四十年來，看到要選票的人參選時都說跟農民走在一起，但一拿到政權之後就放一邊，因為選上後就有兩個迷思，一個是「科技」就把農業踩在腳地下、一個是「工業」，農民要陽光、要水源，就自己去想辦法。吳益政指出，傳統的政商循環，選舉的時候花大錢，政治獻金明的暗的多來自財團，選後就急著推動不必要的「高大上」建設，透過「高端、大氣、上檔次」的工程，民眾納稅的血汗錢就流入特定人口袋裡，政商勾結的壞經濟，養成黑金貪腐的溫床，財團賺錢、民眾受害，這不是我們要的，「陽光好經濟」嚴守財政紀律、不蓋蚊子館，只做福國利民必要的事。