港版國安法生效！呂秋遠曝「10種台人」有危險：列入犯罪

▲ 港警高舉「紫旗」，警告民眾行徑已構成港區國安法的罪行。（圖／翻攝自「香港警察」臉書粉絲團）

中國人大常委會上（ 6 ）月 30 日火速表決通過港版國安法，並由國家主席習近平簽署公布施行，於本月 1 日確定生效，兩岸關係再度引發話題。對此，律師呂秋遠 2 日晚間在臉書貼文提到香港國安法，列出 10 種較危險的台灣人，直言「根據這套法律與反國家分裂法，不論在哪，中國政府都有管轄權，雖遠必誅，只是要不要、能不能逮捕而已」。呂秋遠表示，關於香港國安法「不論你在哪裡、不論你哪國人，只要鼓吹分裂中國，特務就可以抓你」的規定，許多人擔心會不會出國到與中國大陸簽署引渡條約的國家，就會有生命危險？香港人以後遊行顛覆中央、臉書寫光復香港、分裂國土等行為等，可以在內地受審，由內地人民法官審理認罪。至於香港以外的人，呂秋遠認為美國、歐洲人不用太過緊張，因為中國政府人力有限，也還沒想與全世界開戰，只會引起更多的憤怒與危機。比較需要擔心的是，香港人與台灣人最有機會列入罪犯名單，並點出 10 種較危險的台灣人：1、如果你是在網路上好發政治言論，並且偏台灣獨立、反中國獨裁政府、支持民主自由，曾經轉貼上述言論的人。2、喜歡拿中華民國國旗、唱中華民國國歌，死硬支持中華民國，漢賊不兩立、王業不偏安，未來一定要以三民主義統一全中國的人。3、到中國或香港會說自己是「出國」，非常支持中華民國一定要與中華人民共和國平等談判，協商如何成立新中國的人。4、支持民進黨、時代力量、基進黨等，並且在公開場合坦承自己曾經投票給民進黨等黨候選人的人。5、曾與中國各種非官方組織合作或募款，推動市民社會力量增強（包括社工、賑災等）的人。6、在中國工作或念書，並且經常公開抱怨中國政府腐敗、獨裁等，或私下曾經向某些親友宣揚自己理念的人。7、在中國工作或念書，不曾抱怨政治，但親友有上述六項特徵之一的人。8、在中國工作或念書，不曾抱怨政治，但是與中國人有生意競爭關係，或是與中國人有私人恩怨，而對方有點關係或背景的人。9、在台灣生活，到中國、香港等地旅遊或短暫停留，卻參與或圍觀當地政治活動的人。10、曾經口頭或募款支持叛亂組織理念或行動，例如西藏、新疆、法輪功等組織的人。呂秋遠最後坦言，根據這套法律與反國家分裂法，不論在哪，中國政府都有管轄權，雖遠必誅，只是要不要、能不能逮捕而已，苦笑「我真的不知道，但是我可以肯定的說，我會為了堅持自己的生活方式，而捍衛自由到底。如果真有那麼一天的話，那就來吧！」（編輯：賴詠璿）