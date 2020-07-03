台灣恢復設立駐關島辦事處　美國館處增至13處

考量台美關係升級為「全球合作夥伴」，以及太平洋戰略地位的重要性，外交部今（3）日表示，經與美國政府協商並獲同意，將在關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，各項籌備作業正進行中。

外交部發言人歐江安表示，外交部前衡諸預算調配及人力配置情形，於2017年決定暫停駐關島辦事處運作。考量外交部預算自2018年逐年成長、臺美關係升級成「全球合作夥伴」及太平洋戰略地位的重要性，因此決定於本（2020）年恢復設立駐關島辦事處。外交部指出，近年太平洋戰略局勢變動，美國於2018年提出「印太戰略」，提升印度洋－太平洋的戰略地位，並於隔年分別發布「印太戰略報告」及「自由開放的印太區域：推進共享願景」報告，除再次強調太平洋地區的戰略重要性外，其內容也與我國政府積極推動「新南向政策」致力深化與印度洋－太平洋地區的經貿商務與文化連結有所結合。復設駐關島辦事處將可加強我國與西太平洋地區的整體經貿交流及合作關係，有助深化我國與太平洋友邦關係的經營，增進多邊互動。外交部表示，關島當地也對我國政府復設駐關島辦事處表達支持。2017年及2018年關島時總督卡佛（Eddie Calvo）率團訪臺期間，更當面向總統表達盼我國駐關島辦事處重新運作的可能性，以強化雙邊觀光經貿交流。我方推動關島醫療旅遊，遊客來臺轉診也漸展成效，著眼醫療觀光前景，臺安醫院及中國醫藥大學附設醫院也與關島當地醫療院所展開密切合作。復設駐關島辦事處可有效促進雙邊經貿及人員交流，就近服務投資當地的臺商，並提供前往旅遊的國人必要的協助與領事事務等服務。未來我國在美國館處數量將增加到13處，包括華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、夏威夷、丹佛、邁阿密，以及即將復設的關島，進一步增進我國與美國在經貿、觀光及文教交流等各層面的深厚互利關係。