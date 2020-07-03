影／黑衣人偕藍攻立院？國民黨嗆陳柏惟活在平行時空

總統府蘇嘉全秘書長今（3）日下午原本會率領監察院院長及監察委員被提名人一行拜會立法院長游錫堃與時代力量黨團。由於國民黨立委聚集在立法院大門口抗議，監委被提名人因而臨時取消拜會。台灣基進立委陳柏惟表示，國民黨動員黑衣人意圖杯葛

監察院院長提名人。對此，國民黨立院黨團批評陳柏惟活在「平行時空」，要求他道歉，否則將對陳柏惟提告。

▲立委陳柏惟臉書稱「國民黨團動員大批來路不明群眾，強攻國會大門，意圖要杯葛監察院院長提名人。」不過照片中民眾為攝影記者與立委助理。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）

國民團立院黨團表示，今（3）日下午動員委員於立法院大門「迎接」陳菊、高涌誠、蔡崇義、賴振昌這些不適格、不適任的監委被提名人，居然被陳柏惟於個人臉書官網污指出現黑衣人，造謠抹黑的手法跟陳菊團隊當年造謠賄選抓到了有異曲同工之妙，完全得到抹黑真傳。國民團立院黨團認為，陳柏惟可能冷氣吹太多，沒時間來立院開會，如果有來就能看到現場只有警察在保護委員的安全，全程公開、理性。陳柏惟出現在現場，突然在臉書發文說有黑衣人出現在立院，「請問陳柏惟，你是用那一隻眼睛看到了？」你有在現場嗎？你活在平行時空嗎？還是身體不舒服出現「幻覺」？還是中火二號機的髒空氣吸太多？腦袋或眼睛有問題要快點去看醫生！國民團立院黨團表示，今天立院保警超過百名，如果有黑衣人來立院鬧場，是誰失職？「難道陳柏惟你是在暗指立院防護不當？」現場20多名立委在門口迎接陳菊女士，黨團及委員助理在身後協助國民黨委員，出入立院皆經警察同意，哪一個人是黑衣人？請陳柏惟具體指出，不要隨便造謠生事！國民黨團正式要求請陳柏惟立即道歉，否則本黨團將提案將抹黑言行移送紀律委員會，且本黨團不排除向台北地檢正式提告。立法院晚間回應表示，本院目前由警政署保安警察第六總隊第一大隊第四中隊派駐進行院區維安工作，經查今（3）日內並無大批來路不明群眾或黑衣人，強攻國會大門之情事，特此聲明。