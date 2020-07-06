談殉職陸戰隊員哽咽拭涙　嚴德發期許完成殉職袍澤遺志

國軍漢光36號演習13日登場，海軍3日實施聯興操演時，海軍陸戰隊99旅步二營小艇翻覆，造成7名陸戰99旅隊員落海，已造成2人不幸罹難，1人仍在與死神拔河。

國防部長嚴德發今（6）日上午在博愛營區對國軍幹部期勉，除為海軍陸戰隊殉職英雄默哀致敬，並期許國軍官兵悼念殉職人員外，更應全力以赴，完成他們生前達成演習任務的遺志。

▲國防部長嚴德發6日上午在博愛營區精神講話，為海軍陸戰隊殉職英雄默哀致敬。（圖／軍聞社提供）

▲國防部長嚴德發致詞時，提及殉職人員時一度哽咽，並指出他們為國家所做出的犧牲與奉獻，都是偉大而值得尊敬。（圖／軍聞社提供）

嚴德發致詞時，提及英勇殉職的陳志榮上士與蔡博宇上兵時，一度哽咽，強調殉職官兵不只是陸戰隊的英雄，更是國軍的英雄、國家的英雄；部長指出，軍人的階級雖有不同，但是所肩負的責任與使命是相同的，每一位軍人為國家所做出的犧牲與奉獻，都是一樣偉大而值得尊敬。對很多人而言，「軍人」只是一個平凡的名詞，「保家衛國」和「抵禦敵人」，是抽象的；但是對於每一位國軍官兵弟兄姊妹來說，卻是必須要用一生青春，甚至是用生命去堅持的志業，但這也是國軍官兵每天的日常。嚴德發強調，全體官兵心中只有一個信念，就是「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」，國軍官兵會竭盡所能，不畏艱辛，不斷的勤訓精練，國軍所抱持的理想與信念，就是讓部隊戰力變得更堅強，讓國家安全更有保障，讓國人享有安穩的生活，不必擔心遭受敵人威脅，不必害怕民主自由成果被剝奪。國軍從來不會因為要承擔風險，而放棄訓練或是降低訓練標準。嚴德發指出，軍人因為肩負的責任重大，在平時的訓練中，必須以貼近實際戰場的景況，從嚴從難、反覆演練，以累積戰力；因此存在一定程度的風險，也唯有嚴格的訓練，在未來可能發生的戰爭中，才能克敵制勝。針對這次的事件，重點不在於究責，而是在於必須找出發生的主要原因，加以防範，避免再次讓官兵在訓練中受到傷害，這才是負責任的態度。嚴德發期勉全體官兵，下周是「漢光36號演習」正式操演，是展現訓練成果與守護家園實力的重要時刻，全體官兵更應該全力以赴，完成他們生前努力達成演習任務、踐履軍人捍衛國家安全的遺志，這是大家告慰英靈與懷念殉職袍澤，最有意義的方式。最後，嚴德發再一次對於殉職同仁與其家屬，表達全軍官兵最深的哀悼，也希望所有人一起為仍在醫院奮戰的阿瑪勒‧道卡杜中士集氣祈福，期盼能夠順利康復。