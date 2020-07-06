巷仔內／看到黑衣就開槍的泛綠立委

總統府蘇嘉全秘書長上週五（3）日下午原定率領監察院院長及監察委員被提名人一行拜會立法院長游錫堃與時代力量黨團。由於國民黨立委在立院大門前抗議而取消。台灣基進立委陳柏惟卻發文指門口採訪記者與國會助理是「黑衣人」，

強攻國會大門，意圖要杯葛監察院院長提名人，

引發國民黨助理與當天採訪的媒體記者們不滿。今（6）日近百位國民黨助理齊聚立院議場前抗議「拒絕抹黑、拒絕霸凌」。

國民黨團總召林為洲率領20多名黨籍立委在門口舉牌，「歡迎」監察院院長陳菊一行人到立院拜訪，當時立院正門被國民黨立委堵住，立委前方擠滿媒體記者與國會助理拍照。立院周邊都部署有保六總隊員警，沒有記者證、助理證根本無法進來。許多媒體記者看到陳柏惟臉書說「黑衣人

強攻國會大門，意圖要杯葛監察院院長提名人

」，第一時間是感到莫名奇妙與氣憤，為何指控他們是來攻立院大門的「黑衣人」？

《NOWnews今日新聞》

沒想到風波還未平息，包括民進黨立委王定宇、鄭運鵬先後也在臉書PO出立院出現不明人士意圖鬧場的貼文。

3日下午國民黨要求立院說明當日維安狀況，立法院長游錫堃辦公室晚間第一時間回應表示，本院目前由警政署保安警察第六總隊第一大隊第四中隊派駐進行院區維安工作，經查3日並無大批來路不明群眾或黑衣人，強攻國會大門之情事。

▲國民黨國會助理簽署連署書，要求陳柏惟等立委不要抹黑、霸凌助理。（圖／記者林柏年攝.2020.07.06）

記者3日當時在立院現場採訪，還原一下現場狀況。當天在立院採訪的媒體記者，包括聯合報、中央社、東森新聞、今日新聞的記者都穿黑衣服，晚間許多媒體同業陸續響應「向3Q哥道歉」運動，為了穿黑衣服嚇到陳柏惟而道歉，諷刺委員狀況外。三位泛綠立委指稱有黑衣人、不明人士強攻立院，事實上，當天在場記者們都沒見到3位立委到場，恐怕也是委員們的助理拍照後在臉書上看圖說故事。陳柏惟作為新科立委，常因失言被媒體與政府部會首長批評搞不清楚狀況，辦公室團隊跟媒體關係也經常緊張，如今還面臨遭罷免壓力，其他兩位民進黨立委「跟風」也在臉書粉絲團發言，無疑是傷害為五斗米折腰的國會助理，抹煞在場工作的所有媒體記者辛勞，拉低了立委的格調。