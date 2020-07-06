高市長補選公辦政見辯論　8月1日藍綠白磨刀霍霍

高雄市長補選三位候選人的代表，於昨（5）日下午四點在選委會再次協調，由陳其邁方代表趙天麟、李眉蓁方代表鄭照新、吳益政方代表王詠沛，藍綠白三方均出席協調，確認將於8月1日下午兩點半舉辦公辦政見會（辯論形式）。中央選舉委員會99年10月22日中選綜字第0990007706號函示，「候選人交互詰問」與《公職人員選舉公辦電視發表會實施辦法》第18條之1第2項規定不合，因此公辦辯論會，僅有三名提問人提問，而沒有候選人交互詰問。協調的吳益政競選辦公室主任王詠沛認為，這只是進階版的政見發表會，沒有候選人交互詰問，公辦辯論有名無實，礙於目前法規限制，期待市長辯論可以玩真的，吳益政競辦並呼籲，其他兩位候選人可以一起來促成有候選人交互詰問、真槍實彈的市長辯論會，最好是由公共電視來舉辦，時間愈早愈好。李眉蓁發言人鄭照新表示，對於中選會法規規定不能有交互詰問感到有點點可惜，如果候選人能夠親自提問，對於交鋒、聚焦、精準度來講都會更加有所幫助，希望所有陣營候選人都能夠提出因應高雄新情勢的新的政見，尤其是在年輕人的部分，尤其這一年半時間國際情勢的驟變，所以一定要提出能夠高雄如何突破貧頸的新政見，而不是拿2018的政見直接複製貼上。陳其邁指出，市長候選人不只要有政策論述能力，更重要的是要有執政行政的經驗，並表示過去在行政院推動這些重大的經濟政策，包括領航企業深耕計畫、國際大廠來台投資或台商回台等三大方案，都是他過去在行政院負責協調、規劃，相信候選人在政見會的時候應該也要向市民說明清楚，不僅要有政策規劃能力，政策的可行性、政策的行政經驗也都會面對市民的檢驗，陳其邁說他已經做好充分的準備，希望能在政見會時向市民好好說明。