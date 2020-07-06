陸戰隊操演意外釀2死1昏迷　海軍初步排除機械、人為因素

海軍3日實施聯興操演時，海軍陸戰隊99旅步二營2艘小艇翻覆，造成14名陸戰99旅隊員落海，造成2人不幸罹難，1人仍在與死神拔河。海軍今（6）日公布調查報告，初步排除機械與人為因素。
海軍今日下午舉行「聯合登陸作戰操演意外事件調查說明」記者會，海軍司令部政戰主任孫常德中將表示，初步調查當天參與參演人員均完成游泳、武裝泅渡、駐地專精管道訓練、操舟、 全員全裝舟波訓練等合格簽證；在部隊部分，都採取循序漸進方式，已在桃子園海域先前已完成2次自主任務訓練、2次組合訓練，3日是陸戰99旅步二營步6連第3次訓練，1日由操演指揮官召開行前會提示各項突發狀況，7月3日由操演連長實施勤前教育，所以初步排除人為因素。
8艘突擊艇、操舟機，在操演前都經過兩棲偵搜隊完成檢測，所以初步排除機械因素。在環境因素方面，依特戰訓練手冊規定，突擊艇海象限制為4級含以下、浪高為1.5公尺含以下，操演前海象3級、風速為10節，8點40分左營海域海象逐漸增強、瞬間湧浪增大，操演海域海上風速為13節，8點48分因為後方湧浪推擠，導致2號與6號突擊艇翻覆，綜合判斷環境因素是肇事的主要原因。
針對教準部楊姓少校疑似自殤案，死亡確切原因將由檢察官向家屬說明，海軍司令部會全力協助檢調單位偵查本案，海軍已完成初步行政調查，經過訪談，他的同事與部屬都肯定他是優秀的教官。海軍所有同袍對這次事件感到哀傷與不捨。
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