陸戰隊操演意外釀2死1昏迷　海軍初步排除機械、人為因素

▲海軍陸戰隊突擊艇翻覆，人員落海導致2死1昏迷，海軍召開記者會，先為罹難人員默哀一分鐘。（圖／記者林柏年攝.2020.07.06）

海軍3日實施聯興操演時，海軍陸戰隊99旅步二營2艘小艇翻覆，造成14名陸戰99旅隊員落海，造成2人不幸罹難，1人仍在與死神拔河。

陸戰99旅步二營步6連第3次訓練，1日由操演指揮官召開行前會提示各項突發狀況，7月3日由操演連長實施勤前教育，所以初步排除人為因素。