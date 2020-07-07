巷仔內／吃到飽還怕被吃太多？柯文哲1280月票神話破滅

台北市政府會同台北捷運公司，在2018年起，推出每個月1280元的捷運月票方案，只要月繳1280元，號稱可以捷運無限次搭乘，形同「吃到飽」專案。不過兩年後，柯文哲今天（6日）在北市府例行的交通會報上，自己爆料有民眾購買1280月票方案，但每個月搭乘的實質車資卻高達上萬元，質疑是否「搭捷運送快遞」？甚至要求交通局應該要徹查該案例的軌跡，不就是擺明著「吃到飽還怕民眾吃太多」？「吃到飽」方案，不僅盛行於餐廳業者，電信公司也時常以「吃到飽」為口號吸引客群。無論是網路流量、手機簡訊或是通話時數，都有所謂吃到飽的方案。不過業者通常會在合約上載明，吃到飽服務僅限於「合理合法」的限度內。換言之若將吃到飽方案用於商業用途，電信業者可以依照相關規範解除合約。而在捷運1280月票方案兩年前正式宣布上路時，就是打著「吃到飽」的口號向民眾宣傳，方案也載明「於票卡有效期間內可『不限次數』搭乘臺北捷運、淡海輕軌、臺北市聯營公車及新北市市區公車」。若真有民眾每月車資能搭到上萬元，照規定來講並沒有任何問題。原因在於北捷所公布的定期票使用須知中，僅表明一卡一人使用，並未規定民眾每月車資「不能高於多少限制」，也未有所謂「不合理使用的規範」。換言之，若真如同柯文哲所說的，有民眾用1280月票搭乘捷運「送快遞」好了，只要不違反一卡一人使用原則，他仍舊合乎規範。不過現在柯文哲卻要求交通局調查該案的搭乘軌跡，甚至連局長陳學台都坦言，目前都有針對每月車資超過3000元的案例，分析是否為不正常使用，北市府的種種作為，不免讓人覺得匪夷所思。坊間許多「吃到飽」餐廳，標榜一定金額內可無限制使用餐點，最多只針對「浪費食物」等相關行為訂定處罰規則，從來沒有吃到飽餐廳怕民眾「吃太多」。不過捷運1280月票方案，顯然已經成為一個特例，不只是每月車資10000元以上的極端案例，甚至連少數車資超過3000元以上的少數狀況，柯文哲與北市交通局，都開始大動作進行軌跡調查，並研擬相關應對措施，不就是擺明著「開吃到飽餐廳卻又怕客人吃太多嗎」？