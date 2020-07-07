總統當眾喝斥大法官？林為洲呼籲蔡英文公開說明

前大法官許玉秀向媒體投書爆料總統蔡英文喝斥大法官呂太郎，在6日立法院朝野協商現場，林為洲要求蔡總統應該為踐踏司法憲政公開道歉，並邀請呂太郎來立法院說明。林為洲引述前大法官許玉秀的投書內容，指出今年3月27日司改公民團體和蔡總統有約，團體推動「反對排除陪審制」的改革訴求，卻目睹總統因「公民團體抱怨司法院和民間團體的某些互動，不但不假辭色地責罵在場的林輝煌秘書長，還命林輝煌秘書長立刻去把大法官呂太郎找來。然後當著在場公民團體的面，很嚴厲地把呂太郎喝斥一頓……」。林為洲批評，在民主國家中，總統當眾喝斥有權彈劾總統的大法官，是中華民國憲政是史上頭一遭，在國際各國憲法法院史上，也絕無僅有。林為洲認為這象徵蔡總統無視憲政分際與司法獨立，直接干預並踐踏中華民國大法官、戕害司法憲政，讓人嘆為觀止！林為洲呼籲立法院應不分朝野共同維護憲政體制，請蔡總統對於3月27日喝斥大法官，親自公開向大眾說明、釋疑。民間團體也質疑，司法院過去對參、陪審制持開放態度，今卻只接受參審制，且全面攻擊陪審制，甚至抹黑民團推動的兩制一併試行，司法院前後立場不一，難以使人信服。林為州認為要釐清司法院過去到現在對參、陪審制的立場與態度，同時彌平各界及公民團體之憤怒與疑惑，立法院應先暫停國民參審的立法，並要求司法院再次向大眾說明，以釐清社會各界的疑慮。