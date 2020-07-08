倒閉潮是沒競爭力退場？江啟臣痛批蔡政府沒同理心

受到疫情影響，旅行社傳出倒閉潮，交通部長林佳龍7日表示，觀光旅遊業要轉型，人助也要自助，市場剛好可以經過這次疫情重新洗牌，讓「沒有競爭力的業者」逐步退場。國民黨主席江啟臣今天(8)前往南投舉行行動中常會，他在會中發表談話，公開譴責蔡政府官員缺乏同理心，令人痛心。江啟臣說，未來國民黨將鼓勵執政縣市政府串連旅遊資源，陸續提出互惠共榮的國旅優惠，透過縣市互訪，提高國內旅遊數量，以創造產值，協助旅遊業者度過難關。★以下是江啟臣在7月8日南投行動中常會的談話全文林縣長、何議長、各位中常委、黨務主管，媒體朋友，還有我們南投的黨代表、同志先進，大家午安大家好。南投縣有38位日僑，527位大陸配偶，目前日本九州遭逢水災，熊本一地就有51人死亡。大陸長江中下游也同樣遭遇水災，近百人死亡或失蹤。在此，我代表國民黨表達哀悼及慰問之意。南投是台灣的中心，更是我們的觀光首都。然而因為新冠肺炎的衝擊，以觀光旅宿業為重要產業的南投縣，首當其衝。根據觀光局統計，日月潭環潭區，今年四月份旅客人數只有六萬五千八百四十五人，相較去年同期46萬人減少85%，其他重要景點包含惠蓀林場、溪頭自然教育園區等地，也都減少40%以上，令人憂心。民進黨四年前執政以來，陸客大幅減少，即便運用各種政策工具多次加碼，投入大量公帑，其他國家客源、國內旅客客源依舊無法補足。今年初新冠肺炎疫情擴散，更讓觀光旅遊業者的困境雪上加霜。這樣的衝擊已經讓觀光業者苦不堪言，中央官員的漠視與缺乏同理心，更是令人痛心。交通部長可以率爾說出，現在的困境是市場洗牌的好時機，甚至大剌剌的宣示「沒競爭力的退場」，卻遺忘了每一個裁員，都是每一個家庭經濟的困境。每一個歇業的公司行號，更代表著產業的衰退。我相信這樣的困境，不是產業界想要看到的，今天的困境也不是他們自找的，所以這是一個大家過去以來正常的競爭環境下，非常不一樣的另外環境，面對這樣的環境，政府應該要有同理心，而不是把這當成是正常的、客觀的競爭環境，考驗這些辛苦的業者。隨著國內疫情緩和，更應該是積極拉高國旅量能，全力輔導觀光業者轉型升級的契機。黨中央除了第一時間串連執政縣，宣傳地方政府防疫工作，推動安心旅遊，未來我們也將繼續鼓勵縣市政府串連旅遊資源，持續提出互惠共榮的國旅優惠，透過縣市互訪，提高國內旅遊數量，創造產值，協助旅遊業者度過難關。南投縣在林明溱縣長的帶領下，也具體提出各項振興方案，邀請國人來南投觀光。南投的業者更是做好各項萬全準備，要讓所有的旅客不但可以享受南投山水美景，更能體驗溫暖人情，我也邀請我們所有常委、從政同志，一起來南投，享受「玉山高、濁水長」、「廬山清、霧社壯，日月潭中波蕩漾」的美好風光！中華民國的發展，需要國民黨的成長，國民黨的成長則需要我們齊心改革，今天不但要舉辦行動中常會，更是我們改革委員會與黨代表座談的重要場合。我希望現場所有的黨代表先進，能夠知無不言，言無不盡，踴躍發表黨務改革意見。也只有匯集更多意見，我們的改革才能夠減少波折，降低紛擾，讓改革的力道更扎實，讓前進的動力更飽滿。來到南投，更讓我想起，我在中央黨部辦公桌後，懸掛著一幅南投在地藝術大師李轂摩老師的墨寶，上面寫著「勇敢改變」。這幅美麗的文字，在我每天走進辦公室就提醒我：「莫忘改革初衷」。今天行動中常會來到南投，更就是要具體落實由下而上的改革動力，透過溝通與凝聚的過程，讓國民黨勇敢穩健踏出改革步伐。謝謝大家。