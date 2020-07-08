柯文哲轟三倍券沒用　丁怡銘反酸北市加碼6億

▲行政院發言人丁怡銘引用網路三格漫畫酸柯文哲。（圖／翻攝腦開 Open Brain粉絲專頁）

台北市長柯文哲批評三倍券「沒用」，行政院發言人丁怡銘今（8）日接受媒體人周玉蔻專訪時，引用網路上流傳的三格漫畫回擊，指出柯文哲雖質疑三倍券沒用，但卻選擇加碼6億。丁怡銘還酸說，台灣便利商店非常方便，柯文哲大概沒有實際去便利商店買過東西。丁怡銘說，昨天三倍券第一輪紙本預購截止，紙本預購快900萬份，「可以說非常成功」。第二輪紙本預購今天開始，從8日到12日，5天大概可以多吸收500萬到600萬人，希望再幫郵局現場領券紓壓。郵局大約可吸收600萬到800萬人，一天處理60到80萬人。對於柯文哲說三倍券沒用，丁怡銘引用「腦開Open Brain」網路三格漫畫回擊，他說，看到網路有個三格漫畫很有趣，柯文哲講一堆之後，蘇貞昌問，你到底要不要跟？柯文哲說好，我加碼六億。丁怡銘表示，台灣超商密集又方便，民眾去繳費，相關點數折扣要一段時間後才看得到用得到，如果民眾透過超商事務機繳納，就能用小白單獲取購買商品的折扣。他酸說，柯文哲大概沒有實際去超商買過東西、繳過費，所以不知道超商小白單有一堆優惠，所以民眾都選擇去超商預購三倍券。而這也不是三倍券的設計有誤，因為網路預約、超商預約也是數位行為，過去口罩實名制也是這樣。另外，對於捷運雙北1280元定期票，柯文哲質疑有人搭破萬元不合理、要追查。丁怡銘說，給出去的很難收回來，定期票是好的政策，這是德政，建議沒必要去調查軌跡，既然已經編列好預算，就讓人家使用。