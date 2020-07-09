吳益政主張修正地方公投法　中央阻擋將釋憲

民眾黨提名高雄市長候選人吳益政今（9）日和同黨立委張其祿一同召開記者會，主張高雄公民投票應朝電子化方向前進，並針對去年9月「高雄市公民投票自治條例」修正案中，電子投票相關條文遭到行政院宣告無效表達抗議，吳益政表示將聲請釋憲。今天記者會中吳益政提出四項訴求，包括「台北市iVoting、高雄市電子投票」、「全國性有電子聯署、高雄應跟進」、「iVoting／電子投票法制化」、「公投條例釋憲、落實公民參與」。台北市曾在2015年針對「公館徒步區」舉行iVoting，實質上開創了公民以電子方式表決地方事務的先例，也顯示出地方公投朝電子化前進的趨勢；吳益政認為，「高雄市公民投票自治條例」中提出的電子投票，與台北iVoting的價值相同，是地方公投未來的方向。現行「公民投票法」對全國性公民投票的規定中，有「電子連署」相關條文，中選會也曾在去年六月表示已經進入資安測試階段，高雄市議會去年三讀通過「高雄市公民投票自治條例」修正案，其中第十五行第二項「公民投票得以電子投票方式進行」部分遭到行政院來函說明牴觸中央法規因此無效。吳益政表示，iVoting與電子投票的法制化，是未來推動地方公投的重要工作，公投法及地方制度法中並沒有禁止地方推動電子投票，中央宣告相關規定無效，是擅自將「備查」變成「審查」，未來將對此聲請釋憲。民眾黨籍立委張其祿也指出，許多發生在高雄、直接影響高雄市民的事情，卻不是由高雄來主導，地方自治條例經由地方議會通過送中央「備查」，除非條例內容有違反既有的中央法規，否則中央不應干涉，針對高雄市公民投票自治條例中「得採用電子投票」的條文，中央擅自將「備查」擴張為「審查」，予以阻擋，一方面違反了公投走向電子化的趨勢、再方面也侵害了高雄的主體性。