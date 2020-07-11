王世堅批冷氣政策把「功勞給女兒」　蘇揆：實際切身經驗

針對台北市議員王世堅批評蘇學校裝冷氣的政策將功勞給女兒蘇巧慧，甚至質疑此全國福利政策竟要靠女兒和孫子向他反映，而非聽取全國人民心聲；蘇貞昌今（11）日出席活動時回應，他做事情一向從自己切身體驗講起，才是最實際方式。王世堅在政論節目上指出，他認為不論是振興三倍券，還是國中小裝冷氣等政策的制定，負責這些事情的行政院長蘇貞昌心態有問題；王世堅也說，總統表示國中小要裝設冷氣，總統聽到全民聲音後交代行政院，結果蘇貞昌卻說是女兒蘇巧慧在立法院質詢他，還很盡責地回到家之後帶孫子來吃飯時又反映他們在學校時很熱，質疑將功勞給蘇巧慧。王世堅認為，國家有這麼多公務員，沒辦法讓蘇貞昌聽到人民的聲音，沒辦法做出人民的要求來形成政策，而是必須靠女兒和孫子私下講給他聽，這不是變成家天下嗎？說到激動處王世堅還忍不住拍桌子。對此，蘇貞昌受訪時回應，他做事情都希望從自己切身的體驗講起，像是談到老人大學，就會提到他媽媽當年上大學的經驗，而提到學校裝冷氣就會自然地講到他的孫女在學校沒冷氣、太熱的困難；而蘇巧慧做為年輕媽媽，在立院為全國學生爭取教室裝設冷氣，就是說出全國媽媽的心聲，「我講事情都不是好高騖遠，都是從自身體驗，才是最實際。」蘇貞昌說兩年內全國學校都裝冷氣，不但解決了地方政府長期資金不足的困難，許多偏鄉的小孩也因為有中央的補助，都能不再受天氣熱的影響，受益的人其實是所有的小朋友、老師還有家長。