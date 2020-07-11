南天宮佈施白米5萬斤　馬英九：三倍券等很久白米及時雨

台中南天宮關聖帝君遶境祈福佈施今（11）日起駕，由前總統馬英九與南天宮主委吳光雄扶轎，為了防疫，為期2天全程以車隊進行，總計發放中低收入戶白米5萬斤﹔馬英九表示，三倍券等很久都沒拿到，大家很焦慮，其間能發放白米，對弱勢家庭應該有很大幫助。





前總統馬英九一早抵達南天宮，對於南天宮成立70年來，先後佈施白米達一甲子，肯定南天宮不只是信仰重鎮，也是社會福利、社會教育中心，意義非常重大﹔他也說，醫師出身的主委吳光雄，不論當醫生，還是擔任宮廟主委，都是濟世救人，值得效法。



▲前總統馬英九致贈白米及紅包給代表受贈的社福團體代表。（圖／金武鳳攝，2020.7.11)

首次應邀參與南天宮白米佈施活動的馬英九說，上半年新冠肺炎疫情，對中低收入衝擊很大，尤其三倍券等很久都沒拿到，大家滿焦慮的，南天宮能及時在這時候發放白米，對弱勢民眾有很大幫助。





馬英九參拜後，主動要求進行有獎徵答，題目包括主祀的關聖帝君本名、籍貫，及與媽祖相比，誰較年長等，與信眾互動輕鬆熱絡﹔馬英九有感而發，指稱大家愛拜廟，除了信仰外，也應該多了解宮廟歷史文化。



▲前總統馬英九與吳光雄主委聯袂點燃起馬炮後，關聖帝君遶境祈福正式起駕。（圖／金武鳳攝，2020.7.11) 南天宮以佈施白米聞名，3年前擴大舉辦遶境祈福佈施﹔今天關聖帝君起駕遶境，從早上6時10分起依循古禮迎神並舉行獻敬禮儀，9時許點燃起馬炮後，由前總統馬英九與吳光雄扶轎起駕，展開為期2天遶境佈施活動﹔台中市副市長黃國榮、台北市副市長蔡炳坤、立委黃國書、台中市議員黃守達、邱素貞、鄭功進、林碧秀等均親自到場觀禮。



▲藝人馬國畢參加南天宮遶境活動，答對馬英九的有獎頭答關公本名題目，獲得馬前總統致贈小禮物開心不已。（圖／金武鳳攝，2020.7.11)

今年因為疫情全程以車隊遶境，長長車隊中，最吸睛的是多達20餘輛的超跑陣仗，沿途並安排神明加持過的灑淨車消災除穢，祈求大家平安。





吳光雄表示，今年總計募集5萬斤白米，根據各區公所造冊的弱勢戶發送。第一天從台中南天宮起駕出發，依遶境路線於三個定點發放白米，北區是尾張仔福德廟，太平中聯五金百貨及太平南天明聖宮，每一站除發放白米，並提供民眾鑽黃金九龍神轎祈求平安。



