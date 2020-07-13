文化總會匠人魂影片　跟著微縮達人鄭鴻展看小世界

文化總會今（13）日公布第23支「匠人魂」系列影片，主角是微縮模型達人鄭鴻展。鄭鴻展投入製作「微縮模型」雖然只有短短4年，但曾奪下日本比賽冠軍，是台灣之光。文總特地拍攝影片，要帶領民眾一起走進鄭鴻展的「小世界」。「會接觸微縮模型是因為很療癒」，鄭鴻展表示，不知道什麼時候開始，粉絲常常對他發布的照片搞不清楚真假，有時候沒有特別註明是「1：1」的「真實場景」，就會引來一堆留言串「這到底是真的還假的？」甚至隨手po一張母親的照片，也會引來網友留言發問「你媽媽到底是真的還是假的？」鄭鴻展說，自己從小就是「拾荒老人」。小時候，不論是小物件、小玩具，他都不會輕易丟棄，惜物範圍還擴及家人，那些原本要進到垃圾桶的東西，都被他搶救回來，「好像總有一天我可以幹嘛」，即便在當時還不得這些物品能如何被活化，但他相信總有一天，他能開啟這些東西生命的第二春。他舉例，連媽媽要丟掉用了30幾年的鬧鐘，他看著也心疼，被媽媽笑說「連這個東西你也要回收」。「當然也有撿到寶的時候」，鄭鴻展提到，8年前曾撿到超合金模型，價值起碼超過7、8萬，當時嚇了一跳，從此這超合金模型就在他家裡長住了下來，此後便開始了蒐集模型之路。不過，鄭鴻展說，前幾週因為丟棄一個杯墊，驚動了太太，直呼「你竟然也會丟東西？」出席記者會的文總副會長江春男說，鄭鴻展是一位很特別的匠人，投入「微縮模型」的世界雖只有短短4年，但所謂匠人精神就是專心一志的投入一件事，而鑽研「微縮模型」更是世界少見，「無人可比不能稱之為大師」，但卻是「獨一無二的匠人」。文總副秘書長李厚慶說，職人百工是國家立業的根基，象徵社會百業的底蘊朝氣與豐沛能量，文化總會自2017年8月起，在傳統工藝與創新技藝領域中訪尋隱身於巷弄角落的在地職人，截至目前為止拍攝「匠人魂」系列影片至今共累積23支，紀錄匠人們的專注身影，為無形文化資產傳承製作影像備忘錄，讓每位匠人其一生懸命的精神，得到重視與尊敬，每篇「匠人魂」的影片觀看數幾乎都破10萬次，他強調，文總將會持續發揚台灣在地文化，讓更多人看見。