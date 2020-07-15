朝野廢考監1／末代監察院長陳菊？修憲關鍵節點來了！

我一直期許自己能成功扮演

一生為人權奮鬥的民主老兵，會完成最後的任務，光榮離開。

▲負責偵辦曲棍球案的檢察官遭監院彈劾，段宜康表示，該檢察官偵辦過程過於草率。 (圖/NowNews資料照)

▲總統蔡英文在520就職時拋出修憲議題，預計第二會期將把重心擺在修憲。 (圖/總統府提供)

▲國民黨團曾在臨時會召開前，發動佔領主席台，意圖干擾監察院人事同意權審查。 (圖/翻攝國民黨團臉書直播)

最後一任監察院長的角色⋯」監察院長被提名人陳菊14日上午，在國民黨團強力杯葛下，無法站上立法院內的備詢台接受民意審查，只能靠臉書表達接掌監察院後的任務。靠著民進黨的人數優勢，陳菊17日的人事表決案不意外將順利通過，她會成為末代監察院長嗎？帶領國民黨團杯葛的總召林為洲說，民進黨想酬庸誰他們沒有意見，重點是未來能否好好召開修憲會議，認真討論廢考監院的議題，但考監院是國父孫中山五權分立體制下的產物，國民黨真能說抛就拋？「監察院性質就像地檢署，可以糾正、彈劾公務員，但最後決定權仍在公務員懲戒委員會。」林為洲舉例，即便監委有彈劾權，卻不是橫著走，以曲棍球案的檢察官陳隆翔為例，他遭到高涌誠、蔡崇義彈劾後，負責審理的司法院職務法庭認為陳並無違失，但監委可以肆無忌憚地彈劾，對公務體系、司法人員無疑是擾人的惡夢。「其實我們國民黨團才不在乎你們酬庸那幾千萬。」林為洲主動表示國民黨和朝野其他三個黨團都有意修憲廢掉監察院、考試院，希望能在第二次臨時會時就成立修憲委員會，借助這股民氣，推動一次有民意背書的修憲案，每個黨都要動員人投票。談到杯葛陳菊的理由，林為洲說「她還有很多案子在監察院審理，總統府秘書長任內，私菸案、駭客案這些，難道都要她自己調查自己？」6月底時，國民黨團曾為了攔阻立法院召開臨時會、審理考監兩院人事同意權案，便發動奇襲佔領議場主席台，外界關注他們是否會有類似的杯葛動作，林為洲語帶保留地說「每次都一樣的招數沒有用啦，黨團幹部會有幾個方向，會在黨團大會跟成員討論，有共識再行動」。

這次總統蔡英文給出的監察院名單，被國民黨痛批是「史上最爛」，更意外讓一直以來對廢考監態度相對保留的國民黨全體喊「廢」，6月23日立法院長游錫堃臉書上寫下「四個黨團都公開主張要修憲，我國憲政體制，邁向權責相符的『三權分立』，我已經看到曙光了！」因我國屬剛性憲法，要啟動修憲門檻極高，需要國民兩黨全都贊成才能順利推動，目前政壇、社會氛圍難得推高到一個關鍵節點，怎麼廢、權責劃分、後續細節有待四黨好好坐下來，一起解決歷史共業。



