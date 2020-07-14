藍委又佔主席台　高嘉瑜大唱「三天三夜」諷刺佔好佔滿

立法院臨時會本週議程將進行監察院人事同意權案審查及投票表決。今（14）日上午監察院長被提名陳菊前往立院接受審查，再度爆發藍綠衝突，國民黨立委再度佔領主席台，杯葛審查。國民黨立

飆高溫正中午議場排班必備雞腿便當、水冷扇、中空裝賴品妤。高嘉瑜今早在臉書發文表示，第一次在議場守夜很難入睡，有委員打呼聲比牛還大，凌晨四點就被叫起來戰鬥。

針對藍營再度佔領主席台，高嘉瑜表示，國民黨拆掉質詢台重演占領主席台戲碼杯葛質詢，然後監察院長跟監察委員被提名人，還有立委們都在議場內虛度光陰，不用質詢也不用被質詢。

▲監委提名攻防戰，綠委高嘉瑜議場守夜，在臉書自曝「床照」。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

▲民進黨立委13日排班堅守議場，賴品妤穿著中空裝。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

委高嘉瑜在議場中大唱《三天三夜》試圖緩和雙方高昂情緒，但也因此引起藍委不滿，大聲回嗆。為了杯葛考監委員提名，上月30日國民黨立委曾霸佔議場主席台。為了防止主席台再度遭到佔領，民進黨立委昨（13）日開始輪流排班固守議場大門。高嘉瑜昨日在臉書開玩笑表示，20多名藍委佔領主席台後，上午11時在主席台吶喊「撤回陳菊、反對酬庸、拒絕酬庸、拒絕貪腐！」，國民黨立委陳玉珍酸說，「你們都是陳菊的寶貝、是媽寶」。議場空轉一上午，愛唱歌的高嘉瑜也在周遭人起鬨下大唱張惠妹的《三天三夜》，諷刺國民黨團要到週五投票審查要佔好佔滿「三天三夜」。但是遭到國民黨楊瓊瓔批評，高嘉瑜在國會殿堂胡亂。