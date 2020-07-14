自爆遭藍委性騷擾　范雲：陳雪生用肚子頂我還說不會懷孕

監察院長被提名人、總統府前秘書長陳菊，今天（14日）上午原本預計進入立法院議場，接受立委們進行質詢。而國民黨立委們為了杯葛質詢，除了拆除質詢台及發言台外，更佔領議場主席台。不過過程中，民進黨只剩下陳瑩、林楚茵及范雲等立委在主席台上，國民黨立委蔣萬安等人也隨即佔領主席台。不過過程中則發生插曲，范雲事後在臉書PO文，直指國民黨立委陳雪生在主席台上，三度用肚子頂她，甚至直言「用肚子頂不會懷孕」，讓范雲直呼「被性騷擾」。范雲下午在立法院議場門口受訪，還原當時情況。「那時候我跟吳秉叡委員最先到議場，後來幾位男性的國民黨立委才來到主席台，後來發現有人站在我後面碰到我的腰，回頭看才發現是陳雪生委員。」范雲說，「我當下有告知他我覺得不舒服，沒想到陳雪生委員用戲謔的語氣告訴我『用肚子碰到不會懷孕，所以不算性騷擾』，我當下也有向旁邊的國民黨團書記長蔣萬安喊話，不過他卻默不吭聲」。范雲強調，直到他走下主席台，陳雪生仍舊嬉笑表示「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」，事後讓她感到相當不舒服，才會在臉書上公開此事。「國民黨的立委們不是第一次如此不尊重女性。」范雲表示，「也因此我希望透過這件事，讓民眾知道國民黨是個如此不尊重女性的政黨」。而遭到指控的當事人陳雪生，在接受記者的電話訪問時，則對於范雲的說法相當不以為然。「當時只是在開玩笑，更何況立法院內推擠時本來就會有肢體接觸。」陳雪生氣憤表示，「范雲不要拿這件事情來炒新聞，我覺得很無聊。」而針對這樣的說法，范雲也反擊，當下已經有不斷告知陳雪生，「若真的只是開玩笑，為何不事後道個歉就好？」。