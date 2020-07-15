別白跑一趟！出門買三倍券之前先查即時地圖

行政院推出振興三倍券，今（15）日正式上路，民眾可到郵局直接掏出1千元購買實體三倍券，也可以開始到超商領取先前預購的三倍券。為了不讓大家白跑一趟或浪費時間排隊，行政院規劃「全國郵局振興三倍券即時存量地圖」，就在三倍券官網上，民眾出門之前，可以先上網查詢，看看附近的郵局是否還有存量。
三倍券第一天上路，行政院預估可能會出現大批排隊人潮。因此，行政院長蘇貞昌在臉書上呼籲民眾，「三倍券不必排隊搶頭香」，可以晚幾天再領。另外，可以上網進行數位綁定，多多使用信用卡、行動支付或電子票證的方式。
參考先前口罩地圖的經驗，政務委員唐鳳督軍推出「全國郵局振興三倍券即時存量地圖」，就在三倍券官網上（https://3000.gov.tw/），即時地圖預計在今天上午8時半開放，和郵局開門營業的時間同步。
參與三倍券政策的政院人士接受《NOWnews》記者訪問時說，三倍券地圖和口罩地圖的概念不太一樣。當初口罩在每間藥局的量是固定的，賣完就沒有了，但是三倍券在郵局的量是足夠的，由於郵局還有其他業務要做，能提供銷售三倍券的服務人次有限，在營業時間內能發出去的數量有限。此外，各郵局的大小規模不同，能提供的服務量也不同。所以，三倍券地圖顯示的是當天的「服務量」還剩多少。
該人士表示，郵局的三倍券存量是足夠的，民眾不必害怕買不到，政府希望減少大家在現場等待的時間，所以才會呼籲大家不要急著前幾天去領，「只要你要領，一定領得到，活動到年底」。
該人士也說，除了郵局，透過超商預購三倍券的民眾，也可以晚一點再去超商領，等到沒有人排隊再去領就好了，超商也有推出「晚鳥優惠」，鼓勵民眾分流。
中華郵政提醒，前往郵局購買三倍券的民眾，要記得攜帶健保卡和1千元。若未領有健保卡者，應攜帶身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件。
中華郵政採取分流制度，身分證字號末碼，單號者在週一、三、五可購買，雙號在二、四購買，週六單雙號均可購買，而民眾1人最多可領5份，分流則以代領人的身分證字號末碼為準。