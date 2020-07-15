六輕意外釀三傷　蘇治芬：三年前便警告有缺陷

今早六輕工業區塑化廠發生火災，釀三人受傷，民進黨籍立委蘇治芬在臉書發文表示，她三年前便指出該廠腐蝕和組件劣化，要求經濟部啟動總體檢，但意外的發生，證實業者未落實設備安全改善建議，應儘速檢討。蘇治芬表示，她擔任雲林縣長時期就長期關注六輕的汙染及工安議題，並在2017、2018年第九屆立委任內，督促經濟部工業局啟動六輕工廠總體檢，在「106 年度大型石化廠公共安管理聯合督導」的督導結果總報告中，已經明確指出該廠評估設備狀況的「基於可靠度之設備完整性程式」在評估腐蝕和組件劣化時有缺陷，可能會誤判實際情況；但過了三年，煉製二廠仍然發生了意外，可見106年石化總報告未落實，工業局、職安署、環保署督導不實難辭其咎；台塑也未落實登出報告書中的設備安全改善建議。蘇治芬指出，發起六輕20年總體檢之目的是為了讓台塑六輕能夠接受政府及專家的輔導，及早發現設備老化之風險，確實避免工安環保事故發生，以保障六輕周圍鄉親的生命財產安全。賺錢的企業能促進社會經濟發展，但企業的獲益應以零事故、零污染為前提，總體檢已為其超前部署，就看台塑如何將鬆了的螺絲栓緊。蘇治芬認為，台塑雖然為台灣帶來大量GDP，但六輕工業區幾乎每年都發生重大工安意外或是汙染問題，她呼籲台塑應負起企業社會責任，落實工安，並盡速提出事故檢討報告，且針對污染地方部分也要提出，並提出補救和改善計畫，公安頻傳不能習以為常，中央各單位也該醒醒腦，不要再睡了。