唐鳳接受日媒專訪　指稱中國電信設備如同「特洛伊木馬」

行政院政務委員唐鳳近日接受日媒專訪時，針對近幾個月來，陸續有美國、英國、印度等國家開始積極將中國電信設備排除在外發表想法，他形容華為就像是「特洛伊木馬」使用其設備會給國家核心電信基礎設施帶來風險，台灣早在2014年前總統馬英九任內，就將華為排除在4G網路之外。唐鳳日前於行政院的辦公室接受日經亞洲評論（NikkeiAsian Review）訪問，他說，之所以將華為比喻為「特洛伊木馬」，是因為中國不存在真正的私人企業；從中共政府的角度來看，只要執政黨有需要，隨時可以因應情勢撤換企業領導人。因此，如果將中國企業納入台灣的基礎建設，就必須隨時保持高度警戒，每當系統要更新升級時，都有可能導致特洛伊木馬入侵。唐鳳表示很高興看到現在像美國這樣的國家進行類似的討論，去評估相關風險。台灣在2014年即將邁入4G時代時，國家通訊傳播委員會（NCC）及國家安全委員會即因應維權人士要求，將華為、中興等中企排除在台灣的4G網路建設之外。而中華電信於6月30日在推出的5G商用服務，使用的是愛立信（Ericsson）技術，顯示台灣在超高速網路系統中，實際上是早已經排除華為。唐鳳更說明在「港版國安法」上路後，許多當地民眾忙著修改、刪除自己在社交平台和社群媒體上的言論，也因此這時更能體會擁有值得信任的網路環境來保護個人資料是至關重要的。不過唐鳳也戲稱，最好也最安全的方法，可能就是「完全不要使用數位裝置」，即使必須使用，也不要發出任何訊號或訊息，因為若電信營運商有心誣陷，刪除自己的數位足跡也沒用，能做的抵抗也有限。