影／邱創煥今舉行告別式　前總統馬英九主祭

前考試院長邱創煥本月2日辭世，享耆壽96歲，今（16）日上午在台北市立第二殯儀館舉行告別式，由前總統馬英九任主祭官，考試院前院長關中、伍錦霖及國民黨主席江啟臣、前主席朱立倫任覆旗官，為邱靈柩覆蓋國旗與國民黨黨旗。邱創煥歷任內政部長、台灣省主席、考試院長等職務，在他任職內政部長時，製定了老人福利法、殘障福利法，台灣省主席任內首倡「精緻農業」，到了考試院長任內，他也創立了「公務人員保障暨培訓委員會」和推動公教退撫共同提撥制，並設置公務人員退休撫卹基金管理委員會和監理委員會，健全了文官制度。