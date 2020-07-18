綠全代會3／心裡苦？英派掌門陳明文「半退、練兵」

英系掌門人、立委陳明文這次不選中常委，改推派子弟兵蔡易餘參選執委，培養人馬的意味濃厚。過去，黃承國和海派合作，被視為「海國會」，今年彼此分家，黃承國與英系合作，可望代表英系當選常委；而英系規劃的另一席常委，就是蘇嘉全力保的姪子蘇震清，去年蘇家大鬧綠營，形象嚴重受損，如今蘇震清重回權力核心，黨內是否可以接受？今年66歲的陳明文，是蔡英文口中「第一戰將」，從政40多年參選無數、未曾嘗過敗選的滋味。陳明文很早就在嘉義政壇嶄露頭角，首次當選縣議員時僅23歲，更在28歲那年當選縣議會議長，成為當時最年輕的議長。不過在2001年時，嘉義縣「府會輪流執政」默契被打破，陳明文決定出走國民黨，代表民進黨參選嘉義縣長，在地方組織動員與中央政府的奧援之下，陳明文險勝國民黨提名的翁重鈞，成為首位民進黨籍的嘉義縣長。即便在2005年民進黨選情低迷的情況下，陳明文仍以62.69％的得票率大敗國民黨提名的陳明振，順利取得連任，在政壇有著「嘉義王」的稱號，其政治資歷的雄厚程度，可見一斑。在陳明文操盤下的嘉義縣，民進黨穩坐江山，無論在總統大選或是立委選舉，總能開出漂亮的成績單，從前在扁政府時代，陳明文以阿扁馬首是瞻，蔡英文上任後，更被視為英系掌門人，就算陳明文強勢主導嘉義縣各級公職的參選提名，讓不少人頗有微詞，甚至指控嘉義縣沒有「民進黨」，只有「明進黨」，仍難以撼動陳明文在民進黨內的地位。不過，陳明文這一、兩年並不平順，想當立法院長無法如願、要當立法院黨團總召最後也只能為了所謂的黨內團結退讓，其中眾所週知的「高鐵掉300萬」事件更是一次嚴重的衝擊，就連立委選情都受影響，僅以7,726票險勝林國慶。知情人士表示，陳明文這陣子以來，碰到不少不順心的事，心裡也因此難免有些「鬱卒」，因此萌生了退居幕後的念頭，所以在這次的中央黨職改選中選擇參選中評委，改推嫡系子弟兵蔡易餘參選中執委，同時與黃承國系統合作，欲推蘇震清與黃承國成為中常委。但堂堂「嘉義王」，當然不可能只是選個區區的中評委，要當，就得當中評主委，一來不失自己的格調，能一如既往地坐在蔡英文旁開會，二來也為將來隨時可能的「復出」留下伏筆。黃承國與林昆海理念不同而分道揚鑣後，海國會正式成為過去式，而黃承國也轉而向英系靠攏，在這次的黨務選舉中改與英系合作，欲共推蘇震清、黃承國拿下兩席中常委。不過蘇震清在2020年立委選舉中因為提名的問題與黨產生不少嫌隙，如今還有弊案議題纏身，要想重回權力核心，黨內派系真能接受？英系立委指出，這次的中央黨務選舉的選情之所以緊繃，主要還是因為蔡英文，畢竟總統兼任黨主席，若可以透過常、執委會議跟蔡英文見面，直接提出建言，算是一大利多；此外，陳明文雖然退居幕後，但常執委票源的掌握還是以陳明文為主。到目前為止，各派系之間的票也已經算得差不多了，說到底民進黨之間的派系界線分明，很多票不是誰拉就拉得動的。英系立委認為，當時的情況是對外選舉，所以很多還沒很成熟的案件才會被拿出來炒作，但這次是黨職選舉，相信黨內應該不會殺到這種程度，加上蘇震清的案件也沒進一步的證據顯示他有涉案，就英系來說就是與黃承國合作、固守兩席，至於「搶三」研判應該是有點困難，所以多出來的執委選票將會轉向支持其他友好派系「穩固邦誼」。

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