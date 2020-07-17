太平島降格為礁？馬英九批蔡政府　為何竟說歡迎

▲前總統馬英九。( 圖 / 記者陳弘志攝 )

前總統馬英九今天(17)譴責蔡英文政府竟然對我方在南海的太平島，被國際認定降格為「礁」，外交部竟然表示「歡迎」，批評這是唾面自乾、自我閹割。馬英九表示，2016年7月12日，菲律賓所提「南海仲裁案」的五名仲裁員在海牙作出判斷，支持菲律賓的主張，認定我方的太平島是「礁」不是「島」，嚴重損害我國海權，當時蔡英文總統曾鄭重聲明，該案從未徵詢我方意見，且嚴重損及我南海諸島及相關海域的權利，「我們絕不接受」。馬英九指出，今年7月13日，美國國務卿蓬佩奧發表聲明，認定2016年菲律賓南海仲裁判斷具有法律拘束力，這是歷年來美國對南海爭議最明確的表態，但對於美方的聲明，我外交部竟然語帶曖昧的表示「歡迎」。馬英九質疑，難道外交部認同「南海仲裁案」的判斷？認同我國太平島是「礁」不是「島」？這種唾面自乾、自我閹割的態度，置國家領土與太平島上的戍守人員於何地？中華民國政府面對領土爭議應有的嚴正立場何在?馬英九表示，太平島面積51公頃，約為0.51 平方公里，是南海最大的自然島嶼，擁有南海最佳淡水，每日可供1500人使用，農耕與漁撈足以維持島上的經濟生活，完全符合《聯合國海洋法公約》第121條的規定。馬英九說，這次美方發表對南海爭議的立場，攸關中華民國領土的國際法地位，外交部應盡速澄清太平島是島，不是岩礁，重申中華民國不接受2016年南海仲裁判斷的立場，不能在國際上自我放棄主權。