八百壯士抗爭遭起訴　吳斯懷：坦然面對

反年改團體「八百壯士」於2018年4月間陳抗衝撞立院，今（17）日台北地檢署依煽惑犯罪等罪嫌起訴吳斯懷等十三人。對此，吳斯懷稍早發布新聞稿表示，未來相關案件將進入司法程序，他坦然面對，依法行使訴訟權利為個人遭致不當起訴辯護，並捍衛憲法保障人民集會遊行之自由與抗議政府違法濫權之施政。吳斯懷表示，2018年4月25日當天，立院進行「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」（俗稱軍改案）公聽會，退伍軍人團體「八百壯士」同日下午在立法院外展開護憲維權誓師大會，他當時為八百壯士指揮部副指揮官，在歷次陳情抗議活動中，均呼籲群眾和平理性表達訴求。不過當天有部分群眾不耐久候，又有諸多不同訴求之團體自發加入活動，部分有心人士刻意製造事端，造成與現場媒體及警察發生推擠碰撞，當天晚間10時許並由國民黨籍立法委員陪同向媒體、警察及社會大眾表達歉意。至於今日遭北檢起訴一事，吳斯懷表示，今日正值立院進行監院人事案表決，民進黨刻意於今日操作吳斯懷委員起訴案件，顯然是為陳菊女士之不適任監察院長掩護，更加劇社會分裂之現象。他對於司法檢察機關未能依法保持行政中立，表達非常遺憾與不能認同之意；更對民進黨刻意操作掩護不適任監察院長及委員之手段，表達人民的憤怒。吳斯懷指出，相關案件將進入司法程序，他坦然面對，依法行使訴訟權利為個人遭致不當起訴辯護，並捍衛憲法保障人民集會遊行之自由與抗議政府違法濫權之施政。