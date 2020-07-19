韓國瑜將為李眉蓁輔選？柯文哲直言：不要小看韓粉同溫層

高雄市長補選投票，即將在八月十五日登場。而隨著投票日逐漸接近，民進黨、國民黨及台灣民眾黨，都積極為黨籍候選人輔選。而今天（19日）藍綠白三黨的黨主席，不約而同都南下到高雄輔選。身兼黨主席的台北市長柯文哲，被問到國民黨前高雄市長韓國瑜，傳出可能出面為李眉蓁輔選，對於民調暫居落後的吳益政來說，是否會造成影響？對此柯文哲也坦言，韓國瑜到現在聲量都還比他高，「還是有一片很強的同溫層，不要低估韓國瑜的作戰力量」。隨著高雄市長補選的投票日越來越接近，國民黨、民進黨及民眾黨，都積極為黨籍候選人輔選。特別是民調暫居落後的藍白兩在野黨，黨主席江啟臣及柯文哲，每逢週末幾乎都南下到高雄，分別為李眉蓁及吳益政兩名候選人拉抬聲勢。而傳出國民黨接下來將祭出「國民黨執政縣市首長輪流為李眉蓁輔選」的手法，想一舉拉抬國民黨的選情，似乎對於民眾黨與候選人吳益政相當不利。對此柯文哲今天下午接受媒體訪問時，對於國民黨傾力投入高雄市長補選，倒也顯得無可奈何。「每個政黨運用自己所有的資源，為候選人助選也是很正常的事。」柯文哲說，「同一個黨，不幫忙也說不過去，相互幫忙也是應該的」。而現場記者也追問，日前遭到罷免的國民黨籍前高雄市長韓國瑜，也不排除再出面為李眉蓁輔選，對於國民黨來說到底算是加分還是扣分？會不會對民眾黨造成影響？對此柯文哲也並未否認，表示韓國瑜到現在都還有很大的政治聲量，「甚至比我還高。」柯文哲說，「韓國瑜的支持者還是有一個很強的同溫層，不要低估韓國瑜的作戰力量」。