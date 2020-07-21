黑鷹失事8將士殉職　監院彈劾空軍氣象主任、攔管長

空軍黑鷹直升機今年1月初在烏來山區墜毀，造成參謀總長沈一鳴等8位將士殉職，在經過初步調查後，研判肇因為山區天氣驟變，監察委員包宗和、仉桂美認定空軍第八基地天氣中心主任任亦偉及攔管長周士凱涉有違失，監察院提案通過彈劾，將於明（22）日上午10時召開記者會對外說明。空軍救護隊UH-60M黑鷹直升機在今年1月初執行春節慰勉任務時，行經新北坪林、宜蘭交界的烘爐地山區時墜毀，13名機組人員中僅有5名生還，不幸罹難者有參謀總長沈一鳴、總士官長韓正宏、正駕駛葉建儀、副駕駛劉鎮富、機工長許鴻彬、政戰局副局長于親文、情報次長室助理次長洪鴻鈞、總長室參謀黃聖航。空軍於2月15公布調查結果，空軍督察長黃志偉表示，失事機上午7點57分30秒通過新店、8點2分30秒通過坪林，當時起降機場正點及預報天氣皆符標準，但就在經過坪林後天氣驟變，宜蘭東側雲層快速增長、西移並向下延伸。最後研判肇因為「環境與人因複合因素」所致，飛機行進中瞬間進雲，飛行員不及爬高應處，終致觸地墜毀。據了解，監察委員包宗和、仉桂美提案，彈劾空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉及攔管長周士凱對事前氣候掌握資訊不佳，在經過兩度提案彈劾後，任亦偉彈劾案，以支持彈劾8票、反對1票通過；周士凱彈劾案則為支持彈劾6票、反對3票，監察院將在明（22）日上午10時召開記者會對外說明。