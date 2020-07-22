論文抄襲風波　李眉蓁將在11點30分正式說明

▲針對韓國瑜幫忙助選的時間，李眉蓁表示，還要再繼續跟他聯繫看看什麼時間方便。（圖／李眉蓁競選辦公室提供）

針對該爭議，今（22）日李眉蓁前往仁武區工廠參訪，

，並不多做回應，而是由發言人

先行發言，他僅表示，目前重點都忙於選舉，中山大學有嚴謹的審查機制，尊重校方，將於上午11點30分針對論文一事做出正式回應。

國民黨高雄市長候選人李眉蓁遭週刊爆料，她123頁的論文內容不只涉嫌抄襲童振源2004年11月29日在政大中國大陸研究中心「兩岸政經互動」的演講整理稿，甚至還大量抄襲台北大學雷政儒的碩士論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。傾聽中小企業外銷困境時呂謦煒