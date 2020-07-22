雙城論壇登場　柯文哲：兩岸一家親比一家仇好

第11屆台北上海雙城論壇，今天（22日）上午在台北晶華酒店正式舉行。由於新冠肺炎疫情影響，上海方面不便派人來台，也因此雙方定調首次以視訊會議方式進行。而開幕式雙方市長致詞階段，台北市長柯文哲與上海市長龔正，在進行兩岸關係論述時，不約而同提到柯文哲過去的「兩岸一家家親」說法，柯文哲以「一家親比一家仇好」，而龔正則直接闡明「兩岸一家親」。柯文哲致詞時表示，雙城論壇自2010年起，已經邁入第11年，經過許多風雨和紛擾， 但我們都沒有退卻，一一克服困難來舉辦，「因為這個論壇與民生息息相關，是維持兩岸關係的重要管道。」柯文哲說，「藉著雙城論壇，兩岸在互信的基礎上持續交流，累積彼此的善意，這有助於兩岸關係朝正面發展。」而龔正也表示，雖然因為新冠肺炎疫情影響，阻礙了台北與上海雙方的面對面，但阻礙不了兩岸同胞心連心。「2016年以來，兩岸每年輪流舉辦論壇，多層次的交流合作，取得了豐碩的成果。」龔正說，「雙城論壇為兩地民眾增進了解、兩岸同胞的感情越來越豐富，心靈越來越契合」。而針對此次雙城論壇創11年來，首次以視訊會議模式進行，柯文哲也表示欣慰。「今年因為受到新冠肺炎疫情的影響，人員無法面對面進行交流，許多交流活動也被迫中斷；雖然疫情變化無常，但是臺北與上海的共識就是交流不宜中斷。」柯文哲說，「所以今年雙城論壇首次採取視訊的方式辦理，也彰顯彼此持續交流的善意和決心。」龔正也表示，雙方以視訊方式舉辦雙城論壇，匯聚業界精英，開展防疫交流合作、經濟合作、分享社會經驗，再續雙城佳話。而外界聚焦兩市市長在兩岸論述上，是否會有新的說法？對此柯文哲及龔正，兩人都分別以柯文哲過去「兩岸一家親」的說法為基準，並無新的立論。「到今天我還是認為兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好。我一向主張『五個互相』的原則，也就是『互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、 互相諒解」』。」柯文哲說，「其中『互相諒解』最重要，雖然兩岸之間仍有僵局，也 各有堅持，但應透過溝通與對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸的和平發展。我也一直秉持『促進交流、增加善意』的精神來從事 兩岸交流活動，其目的就在於增進兩岸善意互動與人民福祉」。針對兩岸論述龔正則表示，雙方的城市發展願景，為兩岸合作提供了更廣闊的空間。「讓我們秉持著『兩岸一家親』，以此次論壇為契機，凝聚更多的共識，加強後疫情的交流合作。」龔正說，「為兩座城市共贏發展提供強大的動力，為兩岸關係和平發展做出最大的貢獻，為兩地民眾謀取更多的福祉」。