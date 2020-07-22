雙城論壇未提兩岸新論述　柯文哲：關係能維持就不錯了

第11屆台北上海雙城論壇，今天（22日）上午在台北晶華酒店正式舉行。由於新冠肺炎疫情的緣故，上海代表團今年無法來台，雙方也採取視訊會議的方式進行。而台北市長柯文哲與上海市長龔正，雙方在開幕致詞時，針對兩岸論述並無新的論調，都建立在柯文哲過去提出的「兩岸一家親」上。對此柯文哲在開幕式結束後接受媒體訪問，則坦言「兩岸論述在現階段能維持就不錯了」。雙城論壇依照往例，兩市市長都會在開幕式致詞時，提出兩岸論述的形容。而這次台北市長柯文哲與上海市長龔正，都引用了過去「兩岸一家親」的說法。柯文哲迴避「兩岸」用詞，以「一家親比一家仇好」替代，而龔正則直接闡明「兩岸一家親」說法。現場媒體也詢問柯文哲，是否因為擔心再被抹紅，才不使用「兩岸」一詞？對此柯文哲則表示「是要解決問題不是增加更多問題，所以用務實的態度處理當前的問題」。而在雙城論壇前，有消息傳出柯文哲將以相似的說法取代「兩岸一家親」，也備受外界關注。不過致詞內容一出，也僅是將「兩岸一家親」說法去除兩岸。現場媒體也詢問，為何沒有提出新的兩岸論述？對此柯文哲則表示，兩岸論述在現階段能維持就不錯了。「因為事實上我想眾所週知，兩岸關係目前應該算是關係倒退，能夠維持住就不錯。」柯文哲說，「我也沒有打算在現階段有更多的論述」。